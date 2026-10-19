Atlético divulga modelos do Manto da Massa para votação da torcida: veja as camisas

O torcedor do Atlético já pode escolher o próximo Manto da Massa 2026/2027. O Galo divulgou, nesta segunda-feira, as prévias de três modelos que serão submetidos à votação dos sócios-torcedores do clube. A opção mais votada será produzida e comercializada.

As três camisas foram desenvolvidas pela Nike, fornecedora de material esportivo do Atlético, com base em conceitos e características previamente escolhidos pelos torcedores, como cores, detalhes e escudo. Os três modelos estão disponíveis para votação no site oficial do Manto da Massa, e a camisa vencedora será fabricada pela fornecedora e colocada à venda para a torcida.

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Os modelos do Manto da Massa

Manto 01: A força da arquibancada

Inspirado na força e na paixão da Massa nas arquibancadas, o primeiro modelo reúne elementos da identidade atleticana, como o Galo Volpi, a bandeira, a fumaça dos sinalizadores e o verso "Uma vez até morrer", cantado pelos torcedores. O preto predomina na camisa, enquanto detalhes dourados aparecem na gola, nas mangas e nas linhas do uniforme.

manto 1 (Reprodução Nike)

Manto 02: O canto que faz história

O segundo modelo tem como inspiração um dos símbolos mais marcantes da identidade atleticana: o canto da torcida. A onda sonora estampada na camisa foi extraída da voz da Massa cantando o hino do Atlético. O preto predomina no uniforme, enquanto o dourado destaca a representação sonora, o contorno do escudo e o logotipo da Nike.

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manto 2 (Reprodução Nike)

Manto 03: A tradição que permanece

O terceiro modelo resgata a tradição atleticana por meio das bandeiras listradas que a torcida balança nas arquibancadas. A camisa aposta nas cores preta e cinza, com gola, mangas e logotipo da Nike em dourado. O escudo de 1950, referência às origens do Clube Atlético Mineiro, completa o uniforme e reforça a conexão com a história alvinegra.

manto 3 (Reprodução Nike)