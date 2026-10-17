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Igor Gomes abre o jogo sobre situação no Atlético: 'As coisas vão acontecer'

Meia foi o autor do gol da vitória atleticana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
17/10/2026 21:32
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Igor Gomes, do Atlético Mineiro (Galo), em duelo contra o Coxa (Coritiba).
Igor Gomes comemora gol em Atlético-MG x Coritiba (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético venceu o Coritiba por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o meia Igor Gomes falou sobre sua situação no clube, celebrou o gol marcado e destacou o bom momento da equipe alvinegra.
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O Atlético venceu o Coritiba por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o meia Igor Gomes falou sobre sua situação no clube, celebrou o gol marcado e destacou o bom momento da equipe alvinegra.

O jogador tem contrato com o Galo apenas até o fim deste ano, mas ainda não teve a renovação formalizada. Com o vínculo próximo do fim, o futuro do meio-campista no clube segue indefinido.

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Após a partida, Igor Gomes comentou sobre sua trajetória no Atlético, avaliou a própria temporada e celebrou a oportunidade de voltar a marcar.

— O gol é sempre muito importante. Eu acho que minha passagem aqui no Atlético sempre foi, ao meu ver, muito constante. Eu sempre me mantive jogando. Esta temporada, no primeiro semestre, acredito que tenha sido um pouco atípica, mas está aí uma coisa que eu aprendi no futebol: é tudo cíclico e muito rápido. Então, eu sempre me mantive treinando, me dedicando e, quando tive a oportunidade, agarrei. Sempre fui assim. Eu já estou acostumado e tenho muita fé em Deus que as coisas para mim vão acontecer de uma maneira muito positiva — disse.

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Além de falar sobre sua situação individual, o meia também ressaltou a qualidade do grupo atleticano e demonstrou confiança na sequência da temporada. O jogador destacou o ambiente de trabalho e o comprometimento dos companheiros como fatores importantes para o bom momento vivido pela equipe.

— Estou feliz demais, não só pela vitória de hoje, não só pela sequência positiva que a gente está tendo, mas por compor um elenco de gente tão boa. No futebol, às vezes é tão difícil encontrar um grupo de pessoas boas, que gostam de trabalhar, de se dedicar, de se empenhar e querem vencer. Eu acho que esse grupo agora está em um caminho muito legal, e a gente tem tudo para terminar o ano com um grande resultado — completou.

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Jogador do Atlético Mineiro, camisa listrada preto e branco, na partida Atlético Mineiro x Coritiba.
Igor Gomes comemora gol em Atlético-MG x Coritiba (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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