Análise: Atlético alia talento individual e força coletiva para construir grande vantagem na Sul-Americana

O Atlético mostrou a força de suas individualidades e do jogo coletivo, que se complementaram para construir uma excelente vantagem para a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Na vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque, ficaram evidentes tanto o trabalho de uma equipe bem treinada e entrosada quanto a qualidade técnica de jogadores capazes de fazer a diferença nos momentos decisivos.

Primeiro tempo

O Atlético começou a partida em cima do adversário, desde os primeiros minutos, fazendo valer o fator casa e se impondo no ataque. A equipe se posicionava no campo ofensivo e trocava muitos passes em busca de espaços na defesa adversária.

continua após a publicidade

A partir disso, o Galo explorava principalmente as jogadas pelos lados do campo, com os pontas Bernard e Cuello, tentando dar profundidade ao ataque para encontrar jogadores em condições de finalizar dentro da área. Com Cuello, a equipe também apostava nas situações de um contra um, buscando superar a marcação individual, ganhar espaço e criar melhores oportunidades para concluir as jogadas.

A equipe chegou a balançar as redes duas vezes, mas os gols foram anulados por impedimento. No primeiro lance, Renan Lodi infiltrou nas costas da defesa, mas estava em posição irregular. Na segunda oportunidade, após cobrança de escanteio e desvio, Lyanco completou para o gol, mas também foi flagrado em impedimento.

continua após a publicidade

Pouco tempo depois, a aposta no um contra um de Cuello deu resultado, e o Atlético conseguiu abrir o placar em uma bela jogada coletiva. O argentino deu um lindo toque para driblar o marcador e avançar pelo campo ofensivo. Na sequência, rolou para Victor Hugo, que percebeu Reinier livre e serviu o atacante. Com espaço, o camisa alvinegro finalizou para abrir o placar. O gol reuniu a qualidade individual de Cuello e a boa movimentação coletiva da equipe, mostrando como as duas características podem se complementar na construção ofensiva.

Mesmo com a vantagem, o Atlético manteve a postura ofensiva e continuou pressionando o adversário. Cerca de cinco minutos depois, conseguiu ampliar o marcador. Dessa vez, a qualidade individual voltou a fazer a diferença: Bernard recebeu pela esquerda, conduziu a bola para o meio, driblou a marcação e abriu espaço para finalizar rasteiro e com força, deslocando o goleiro. Assim, o Galo foi para o intervalo com uma excelente vantagem, construída a partir da combinação entre criatividade individual, movimentação e volume ofensivo.

continua após a publicidade

Renan Lodi em ação no duelo entre Atlético e City Torque pela semifinal da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético voltou com menos imposição e em um ritmo abaixo do apresentado no primeiro tempo. O Montevideo City Torque passou a buscar mais o jogo e a ter maior posse de bola, mas encontrava dificuldades para transformar essa presença ofensiva em oportunidades de perigo. Do outro lado, o Galo se mantinha organizado defensivamente e conseguia neutralizar as tentativas da equipe uruguaia.

Com o passar dos minutos, o Atlético voltou a ter mais a posse de bola e a controlar as ações da partida. A equipe trabalhava a bola com tranquilidade, sem acelerar tanto as jogadas, e buscava encontrar os melhores caminhos para chegar ao ataque sem abrir mão da organização.

continua após a publicidade

Além disso, o Galo também procurava aproveitar as jogadas de bola parada. O principal alvo era Vitão, que, com sua capacidade no jogo aéreo, levava perigo à defesa uruguaia e oferecia mais uma alternativa ofensiva à equipe alvinegra.

O Atlético também investia nas aproximações e nas ultrapassagens pelos lados do campo para encontrar espaços e ampliar o placar, buscando levar uma vantagem ainda maior para o confronto de volta. No entanto, o City Torque conseguiu ajustar a marcação ao longo da etapa final e passou a dificultar as investidas atleticanas, reduzindo os espaços para a construção das jogadas.

continua após a publicidade

Quando a partida parecia caminhar para uma vitória por 2 a 0, o Galo encontrou mais uma bela jogada para ampliar a vantagem. Renan Lodi avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Thiago Borbas, que apareceu bem na área e empurrou a bola para as redes. O gol fechou o placar em 3 a 0 e deixou o Atlético em uma situação muito confortável para o jogo de volta, com a classificação para a final da Sul-Americana bem encaminhada.

O Atlético protagonizou mais uma grande atuação na Arena MRV, mostrando como a qualidade individual e a força coletiva podem se complementar. Além do talento de seus jogadores para decidir os lances, o Galo demonstrou ser uma equipe bem treinada por Eduardo Domínguez, capaz de se adaptar aos diferentes momentos da partida, manter a organização defensiva e encontrar alternativas para atacar. A vitória expressiva reforçou a capacidade do treinador de organizar a equipe nas diferentes fases do jogo e de ajustar o comportamento do time de acordo com as circunstâncias do confronto.

continua após a publicidade