Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Foco total na decisão: Veja a programação semanal do Atlético

Galo joga a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/10/2026 13:30
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Atlético na academia do CT (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Atlético na academia do CT (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
Após vencer o Coritiba por 1 a 0 no último sábado, na Arena MRV, o Atlético volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O Galo viaja a Montevidéu para enfrentar o Montevideo City Torque na próxima quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, pela partida de volta da semifinal da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Após vencer o Coritiba por 1 a 0 no último sábado, na Arena MRV, o Atlético volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O Galo viaja a Montevidéu para enfrentar o Montevideo City Torque na próxima quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, pela partida de volta da semifinal da competição.

O Galo chega motivado para o confronto, embalado por uma sequência positiva e com uma vantagem confortável no placar agregado. Na partida de ida, o alvinegro venceu por 3 a 0, na Arena MRV, e pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação à final. Caso a equipe uruguaia vença por três gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se avançar, o Atlético enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Boca Juniors na decisão da Sul-Americana.

continua após a publicidade

A semana do Galo será dedicada exclusivamente à preparação para o duelo decisivo. A equipe não entrará em campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e só voltará a jogar pela competição na próxima segunda-feira, quando enfrentará o Flamengo, no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (5) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (6) - Treino na Cidade do Galo às 10h / Viagem para Montevidéu às 14h20
Quarta-Feira (7) - City Torque x Atlético às 19h - Volta semifinal Copa Sul-Americana (Estádio Centenário
Quinta-Feira (8) - Retorno para Belo Horizonte às 10h
Sexta-Feira (9) -Treino na Cidade do Galo às 10h
Sábado (10) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Domingo (11) - Treino na Cidade do Galo às 10h / Viagem para o Rio de Janeiro às 17h45

continua após a publicidade
Atlético Mineiro contra Coritiba; goleiro em amarelo aplaude ao lado de seus companheiros em campo.
MG - BELO HORIZONTE - 17/10/2026 - BRASILEIRO A 2026, ATLETICO-MG X CORITIBA - Jogadores do Atletico-MG durante entrada em campo para partida contra o Coritiba no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Manto da massa votação (Reprodução Nike)

Atlético Mineiro

Atlético divulga modelos do Manto da Massa para votação da torcida: veja as camisas

Há 1 hora
Atlético Mineiro contra Coritiba; goleiro em amarelo aplaude ao lado de seus companheiros em campo.

Atlético Mineiro

Análise: Reservas do Atlético dão conta do recado e reforçam poder do elenco

Há 1 dia
Igor Gomes, do Atlético Mineiro (Galo), em duelo contra o Coxa (Coritiba).

Atlético Mineiro

Igor Gomes abre o jogo sobre situação no Atlético: 'As coisas vão acontecer'

Há 1 dia
Barba em Galo x Coxa (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Atlético Mineiro

Domínguez exalta jogadores do Atlético e celebra resultado: 'Fizemos a tarefa'

Há 1 dia
Jogador do Atlético Mineiro, camisa listrada preto e branco, na partida Atlético Mineiro x Coritiba.

Atlético Mineiro

Atlético vence o Coritiba na Arena MRV e entra no G-5 do Brasileirão

Há 1 dia
Igor Gomes comemora gol em Atlético-MG x Coritiba

Atlético Mineiro

Veja o gol de Igor Gomes em Atlético-MG 1 x 0 Coritiba

Há 1 dia
Mais LANCE!
Vestiário Atlético x Coritiba, camisas pretas com K. CASTAÑO 15, CUELLO 28 e T. BORBAS 18. A

Atlético definido com time alternativo para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão

Ian Ângelo comemora gol marcado pelo Atlético-MG no Campeonato Mineiro Sub-20

Filho de Hulk, do Fluminense, assina contrato com o Atlético-MG

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Coritiba

Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Jogadores do Atlético-MG comemorando gol na partida de ida das semifinais da Sul-Americana

Torcida do Vasco reage à vitória do Atlético-MG: 'Bizarro'

Bernard e Reinier celebram gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético alia talento individual e força coletiva para construir grande vantagem na Sul-Americana

Bernard em Atlético x Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Bernard celebra vitória e vantagem do Atlético: 'Placar dos sonhos'

Domínguez em Atlético x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez destaca concentração e ritmo do Atlético como trunfos para a vitória

Bernard comemora gol em Atlético x Torque (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Atlético vence o City Torque com autoridade e dá passo importante rumo à final da Sul-Americana

Reinier em ação durante Atlético-MG e City Torque, pela Sul-Americana

Veja gols em Atlético-MG x City Torque: Borbas amplia

Vestiário do Atlético contra o Torque

Atlético está escalado para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana

city torque (reprodução City Torque)

Adversário do Atlético, City Torque chega em momento de baixa na temporada

Jogadores comemoram classificação contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Inteligência artificial crava placar de Atlético x City Torque na Sul-Americana

Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x City Torque

Atlético-MG x City Torque: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana