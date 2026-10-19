Foco total na decisão: Veja a programação semanal do Atlético

Após vencer o Coritiba por 1 a 0 no último sábado, na Arena MRV, o Atlético volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O Galo viaja a Montevidéu para enfrentar o Montevideo City Torque na próxima quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, pela partida de volta da semifinal da competição.

O Galo chega motivado para o confronto, embalado por uma sequência positiva e com uma vantagem confortável no placar agregado. Na partida de ida, o alvinegro venceu por 3 a 0, na Arena MRV, e pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação à final. Caso a equipe uruguaia vença por três gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se avançar, o Atlético enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Boca Juniors na decisão da Sul-Americana.

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A semana do Galo será dedicada exclusivamente à preparação para o duelo decisivo. A equipe não entrará em campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e só voltará a jogar pela competição na próxima segunda-feira, quando enfrentará o Flamengo, no Maracanã.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (5) - Treino na Cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (6) - Treino na Cidade do Galo às 10h / Viagem para Montevidéu às 14h20

Quarta-Feira (7) - City Torque x Atlético às 19h - Volta semifinal Copa Sul-Americana (Estádio Centenário

Quinta-Feira (8) - Retorno para Belo Horizonte às 10h

Sexta-Feira (9) -Treino na Cidade do Galo às 10h

Sábado (10) - Treino na Cidade do Galo às 10h

Domingo (11) - Treino na Cidade do Galo às 10h / Viagem para o Rio de Janeiro às 17h45

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