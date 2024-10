Herói, Deyverson destaca vitória do Atlético-MG e pede humildade

Deyverson comemora gol na vitória sobre o River Plate por 3 a 0 na semifinal da Libertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 23/10/2024 - 00:35 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético Mineiro venceu o River Plate por 3 a 0, nesta terça-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Deyverson, duas vezes, e Paulinho marcaram para o Galo, na Arena MRV. Após o confronto, o artilheiro da noite concedeu entrevista coletiva e falou sobre o grande resultado conquistado.

- Eu fico muito feliz de fazer dois gols, mas o Deyverson não joga sozinho. Eu acho que a maior virtude é nunca desistir, sabemos que eles são uma grande equipe. Lá vai ser difícil, tem a torcida, eles vão lutar até o final. Precisamos ter humildade, não tem nada ganho - disse o jogador.

O primeiro gol da partida saiu aos 21 minutos de jogo, após boa jogada coletiva do Atlético Mineiro. Lyanco deu um belo lançamento do campo de defesa. Hulk escorou de costas e Deyverson aproveitou a sobra para driblar Armani e marcar. Com 25 minutos do segundo tempo, o centroavante aumentou o placar com finalização após passe de Arana. Por fim, Paulinho fechou a contagem aos 28 minutos da última etapa com um chute fora da área.

Contratado em agosto pelo Galo, Deyverson foi ovacionado pela torcida ao final do jogo. O atacante participou dos três gols da vitória do Atlético Mineiro. O centroavante balançou as redes em quatro oportunidades nesta edição da Libertadores, mas negou ter uma predileção pelo torneio.

- Eu não penso só na Libertadores. Eu penso em todos os campeonatos: Brasileiro, Copa do Brasil, mas fico feliz pelas pessoas falarem isso, espero continuar fazendo esse trabalho.

Atacante brilhou contra o River Plate (Fotos Pedro Souza/Atlético)

O cara

Deyverson acrescentou mais um capítulo em sua história na Libertadores. O jogador havia sido decisivo nas quartas de final do torneio, contra o Fluminense, quando marcou os dois gols na vitória por 2 a 0, na Arena MRV, que classificou o Galo para a semifinal.

Pelo Palmeiras, o atacante foi herói do título alviverde de 2021. Naquela ocasião, o atacante marcou o gol da vitória por 2 a 1 contra o Flamengo, em Montevidéu, no Uruguai. O jogador é idolatrado pela torcida do Verdão por sua atuação naquela partida

Próximo jogo

O confronto de volta entre Atlético Mineiro e River Plate será na próxima terça-feira (29), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Antes disso, o Galo recebe o Internacional no próximo sábado (26), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV.