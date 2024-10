Contra o River Plate, Deyverson aumenta lista de façanhas na Libertadores

Deyverson teve atuação de gala contra o River Plate (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! e Ulisses Lopresti • Publicada em 23/10/2024 - 00:13 • São Paulo (SP) • Atualizada em 23/10/2024 - 02:21

O Atlético-MG passou por cima do River Plate por 3 a 0, na Arena MRV, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Deyverson marcou dois gols e deu uma assistência para Paulinho. A atuação de gala do centroavante de 33 anos nesta terça-feira (22) é mais um episódio de protagonismo que aumenta a lista de façanhas recentes dele desde 2021 na história da competição continental.

Revelado pelo hoje extinto Grêmio Mangaratibense (RJ), da Terceira Divisão do Campeonato Carioca em 2011, Deyverson tem um passado goleador. Marcou 28 gols em 31 jogos até 2012, quando se transferiu para o Benfica B, de Portugal. Fora do país, o atacante também disputou o Campeonato Espanhol, por Getafe e Levante, além do Campeonato Português, pelo Belenenses.

Deyverson retornou ao Brasil em 2017. O jogador construiu uma história vitoriosa no Palmeiras. O atacante disputou 144 partidas e marcou 31 gols pelo clube alviverde. Em 2021, no legendário Estádio Centenário, em Montevidéu, Deyverson começou a escrever a história pessoal decisiva na Libertadores.

Deyverson comemora o segundo gol sobre o River Plate na Arena MRV (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Gol na decisão

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na Final Única da Libertadores de 2021, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Os paulistas venceram por 2 a 1 e conquistaram o troféu. O gol do título foi marcado na prorrogação. Deyverson aproveitou um vacilo de Andreas Pereira, roubou a bola e marcou. Desde então, o atacante é idolatrado pela torcida do alviverde.

Predestinado

Em agosto deste ano, Deyverson foi contratado pelo Atlético-MG. Após dois anos jogando no Cuiabá, o atacante voltou a disputar uma Libertadores. Tinha feito 3 gols em quatro jogos pelo time mato-grossense na Copa Sul-Americana. O primeiro compromisso pelo Galo foi nas quartas de final, contra o Fluminense. O atacante foi decisivo para a classificação do clube mineiro.

O Atlético-MG tinha perdido a primeira partida por 1 a 0, no Maracanã. Na Arena MRV, Deyverson marcou dois gols, o Galo bateu o Fluminense por 2 a 0 e se classificou para as semifinais da Libertadores, contra o River Plate.

Brilhante

Nesta terça-feira (22), veio a atuação de gala do atacante atleticano. Deyverson participou dos três gols do Galo na vitória por 3 a 0 contra o River Plate, na Arena MRV. Marcou duas vezes e deu uma assistência.

Com quatro gols em igual número de jogos pelo Atlético-MG nesta Libertadores, Deyverson atingiu a melhor marca dele em uma só edição da competição continental.

No geral, Deyverson tem sete gols em 25 partidas de Libertadores.

O placar elástico no confronto de ida das semifinais dá confiança para que o Atlético-MG conquiste a vaga para a decisão da Libertadores, marcada para 30 de novembro, no Monumental de Núñez. Exatamente a casa do River Plate, novamente adversário do Atlético-MG, na próxima terça-feira (29), na segunda e última partida das semifinais, na qual Deyverson poderá exibir o talento e o carisma do personagem nascido para brilhar na Libertadores.