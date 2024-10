Contra o River Plate, Deyverson aumenta lista de façanhas na Libertadores

Deyverson teve atuação de gala contra o River Plate (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 00:13 • São Paulo (SP)

O Atlético-MG passou por cima do River Plate por 3 a 0, na Arena MRV, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Deyverson marcou dois gols e deu uma assistência para Paulinho. A atuação de gala do centroavante nesta terça-feira (22) é mais um episódio de protagonismo que aumenta a lista de façanhas dele na história da competição continental.

Revelado pelo Grêmio Mangaratibense, em 2011, Deyverson possui um passado goleador. Logo em sua primeira temporada, o jogador marcou 28 gols em 31 jogos e se transferiu para a Europa. Fora do país, o atacante disputou o Campeonato Espanhol, por Getafe e Levante, além do Campeonato Português, pelo Belenenses.

Deyverson retornou ao Brasil em 2017. O jogador construiu uma história vitoriosa no Palmeiras. O atacante disputou 144 partidas e marcou 31 gols pelo clube alviverde. Em 2021, foi na Final Única disputada no legendário Estádio Centenário, em Montevidéu, que Deyverson começou a escrever sua história pessoal na Libertadores.

Deyverson comemora o segundo gol sobre o River Plate na Arena MRV (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Gol na decisão

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na decisão da Libertadores de 2021, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Os paulistas venceram por 2 a 1 e conquistaram o troféu. O gol do título foi marcado na prorrogação. Deyverson aproveitou um vacilo de Andreas Pereira e marcou. Desde então, o atacante é idolatrado pela torcida do alviverde.

Predestinado

Em agosto deste ano, Deyverson foi contratado pelo Atlético-MG. Após dois anos jogando no Cuiabá, o atacante voltou a disputar uma Libertadores. O primeiro compromisso foi durante as quartas de final, contra o Fluminense.

O atacante foi decisivo para a classificação do clube mineiro. O Atlético-MG perdeu a primeira partida por 1 a 0, no Maracanã. Na Arena MRV, Deyverson marcou dois gols, o Galo bateu o Fluminense por 2 a 0 e se classificou para as semifinais da Libertadores, contra o River Plate.

Brilhante

Nesta terça-feira (22), mais uma atuação de gala do atacante atleticano. Deyverson participou dos três gols do Galo na vitória por 3 a 0 contra o River Plate, na Arena MRV. O placar elástico dá confiança para que o Atlético-MG conquiste a vaga para a decisão da competição continental, marcada para 30 de novembro, no Monumental de Núñez. Exatamente a casa do River Plate, novamente adversário do Atlético-MG, na próxima terça-feira (29), na segunda e última partida das semifinais, onde Deyverson poderá exibir o talento e o carisma do personagem nascido para brilhar na Libertadores.