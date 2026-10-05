GaloZone: Arena MRV inaugura camarote com experiências exclusivas para a torcida do Atlético

A torcida do Atlético ganhou uma nova opção de experiência dentro da Arena MRV. O GaloZone, camarote administrado pela empresa Soccer Hospitality, foi inaugurado no último sábado (3), durante a vitória do Galo por 1 a 0 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O espaço fica no setor Oeste Superior e tem capacidade para receber até 500 pessoas.

Com uma proposta que vai além do jogo, o GaloZone foi desenvolvido para funcionar como um pub esportivo dentro da Arena MRV. A ideia é proporcionar ao torcedor uma experiência completa antes e depois das partidas, com entretenimento, gastronomia e espaços de convivência.

continua após a publicidade

O camarote começa a funcionar três horas antes do início dos jogos e permanece aberto por até uma hora após o apito final. Durante esse período, os torcedores terão acesso a uma programação que inclui atrações musicais, opções gastronômicas e diferentes atividades.

Entre os serviços oferecidos estão open bar e open food, com destaque para pratos da culinária mineira, como o tradicional feijão tropeiro. A programação também contará com apresentações musicais ao vivo antes e depois das partidas. O espaço terá ainda um estúdio de tatuagem e uma loja oficial do Atlético dentro do próprio camarote.

continua após a publicidade

O projeto recebeu um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões e foi pensado para acompanhar a programação da Arena MRV em diferentes ocasiões. Além dos jogos do Atlético, o GaloZone poderá receber o público durante shows e outros grandes eventos realizados no estádio.

— O GaloZone nasce com a proposta de criar uma experiência que o torcedor queira viver antes, durante e depois do jogo. Não queremos que seja apenas um camarote, mas um ponto de encontro para quem gosta de futebol, música, gastronomia e, principalmente, de estar junto de outras pessoas que compartilham a mesma paixão — afirmou Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

continua após a publicidade

A criação do GaloZone representa mais um projeto da Soccer Hospitality voltado à experiência premium de torcedores em estádios e grandes eventos esportivos. A empresa já administra espaços em diferentes arenas do futebol brasileiro.

Entre os projetos estão o FanZone, no Allianz Parque; o Camarote dos Ídolos, no Morumbis; a FielZone, na Neo Química Arena; o Boteco Santista, na Vila Belmiro; o FireZone, no Nilton Santos; o Imortal Sports Bar, na Arena do Grêmio; o EsquadrãoZone, na Arena Fonte Nova; o TimbuZone, no Estádio dos Aflitos; o SportZone, na Ilha do Retiro; o Rooftop do Leão, no estádio do Mirassol; e o Lounge 1920, no Estádio do Canindé.

continua após a publicidade