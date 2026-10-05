Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

GaloZone: Arena MRV inaugura camarote com experiências exclusivas para a torcida do Atlético

Novo espaço tem open bar, open food, música ao vivo, estúdio de tatuagem e loja oficial do clube

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
05/10/2026 17:04
Favorite o Lance! no Google
Galozone Arena MRV (reprodução Galozone)
Galozone Arena MRV (reprodução Galozone)
Ver Resumo da matéria por IA
A torcida do Atlético ganhou uma nova opção de experiência dentro da Arena MRV. O GaloZone, camarote administrado pela empresa Soccer Hospitality, foi inaugurado no último sábado (3), durante a vitória do Galo por 1 a 0 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O espaço fica no setor Oeste Superior e tem capacidade para receber até 500 pessoas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A torcida do Atlético ganhou uma nova opção de experiência dentro da Arena MRV. O GaloZone, camarote administrado pela empresa Soccer Hospitality, foi inaugurado no último sábado (3), durante a vitória do Galo por 1 a 0 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O espaço fica no setor Oeste Superior e tem capacidade para receber até 500 pessoas.

Com uma proposta que vai além do jogo, o GaloZone foi desenvolvido para funcionar como um pub esportivo dentro da Arena MRV. A ideia é proporcionar ao torcedor uma experiência completa antes e depois das partidas, com entretenimento, gastronomia e espaços de convivência.

continua após a publicidade

O camarote começa a funcionar três horas antes do início dos jogos e permanece aberto por até uma hora após o apito final. Durante esse período, os torcedores terão acesso a uma programação que inclui atrações musicais, opções gastronômicas e diferentes atividades.

Entre os serviços oferecidos estão open bar e open food, com destaque para pratos da culinária mineira, como o tradicional feijão tropeiro. A programação também contará com apresentações musicais ao vivo antes e depois das partidas. O espaço terá ainda um estúdio de tatuagem e uma loja oficial do Atlético dentro do próprio camarote.

continua após a publicidade

O projeto recebeu um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões e foi pensado para acompanhar a programação da Arena MRV em diferentes ocasiões. Além dos jogos do Atlético, o GaloZone poderá receber o público durante shows e outros grandes eventos realizados no estádio.

— O GaloZone nasce com a proposta de criar uma experiência que o torcedor queira viver antes, durante e depois do jogo. Não queremos que seja apenas um camarote, mas um ponto de encontro para quem gosta de futebol, música, gastronomia e, principalmente, de estar junto de outras pessoas que compartilham a mesma paixão — afirmou Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

continua após a publicidade

A criação do GaloZone representa mais um projeto da Soccer Hospitality voltado à experiência premium de torcedores em estádios e grandes eventos esportivos. A empresa já administra espaços em diferentes arenas do futebol brasileiro.

Entre os projetos estão o FanZone, no Allianz Parque; o Camarote dos Ídolos, no Morumbis; a FielZone, na Neo Química Arena; o Boteco Santista, na Vila Belmiro; o FireZone, no Nilton Santos; o Imortal Sports Bar, na Arena do Grêmio; o EsquadrãoZone, na Arena Fonte Nova; o TimbuZone, no Estádio dos Aflitos; o SportZone, na Ilha do Retiro; o Rooftop do Leão, no estádio do Mirassol; e o Lounge 1920, no Estádio do Canindé.

continua após a publicidade
Galozone Arena MRV (reprodução Galozone)
Galozone Arena MRV (reprodução Galozone)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Há 1 hora
Vitão pelo Brasil (Foto: Basquiat)

Atlético Mineiro

Vitão ganha espaço na Seleção Sub-20 e projeta decisões pelo Atlético: 'Muita ambição'

Há 2 horas
Castaño viagem pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético define retorno de convocados após Data Fifa: veja a logística

Há 3 horas
Jogadores do Atlético x Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atlético Mineiro

Foco no Brasileirão: Confira a agenda semanal do Atlético

Há 5 horas
Arena MRV em Atlético x Cruzeiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Atlético Mineiro

Ingressos de Atlético x Grêmio pela Copa do Brasil estão à venda: veja preços e onde comprar

Há 5 horas
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Futebol Nacional

Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa

Há 6 horas
Mais LANCE!
Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no Brasil

Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG rompe com patrocinador máster após novas regras para apostas

Lula em evento com microfone na mão

Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?

Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético consegue vitória, mas desempenho passa longe do ideal

Delfim em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Delfim celebra bom momento e crescimento da confiança no Atlético

Domínguez em Atlético x Bragantino Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Domínguez celebra vitória, mas faz alerta após atuação abaixo do Atlético

Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético vence o Bragantino em partida atrasada do Brasileirão

São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

Atlético Mineiro x Bragantino pela 21ª rodada do Brasileirão

Veja gol em Atlético-MG x Bragantino: Bernard abre o placar

jogador do Bragantino deixa o campo de ambulância (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atlético-MG x Bragantino: jogador deixa campo de ambulância após choque de cabeça

Atlético x Bragantino (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

Partida entre Atlético Mineiro e Chapecoense (Foto: Denis Dias/Código 19/Folhapress)

Atlético recebe o Bragantino para encostar no bloco da frente e seguir vivo por objetivo

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Red Bull Bragantino

Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão