Fred desembarca em BH e é recebido com festa pela torcida do Atlético Volante desembarcou na capital mineira na manhã desta quarta-feira (19)

O volante Fred desembarcou nesta quarta-feira (19) em Belo Horizonte e teve uma recepção calorosa da torcida do Atlético. O novo reforço do Galo chegou ao Aeroporto da Pampulha e foi recebido com festa pelos atleticanos que compareceram ao local para ter o primeiro contato com o jogador.

O volante Fred desembarcou nesta quarta-feira (19) em Belo Horizonte e teve uma recepção calorosa da torcida do Atlético. O novo reforço do Galo chegou ao Aeroporto da Pampulha e foi recebido com festa pelos atleticanos que compareceram ao local para ter o primeiro contato com o jogador.

Na saída do aeroporto, Fred teve contato direto com a Massa. O volante distribuiu autógrafos, tirou fotos e ouviu músicas cantadas pelos torcedores, que fizeram uma festa para dar as boas-vindas ao novo jogador do clube.

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Em seu primeiro contato com a torcida, Fred destacou a felicidade por vestir a camisa do Atlético e retornar ao Brasil:

— É uma alegria imensa vestir essa camisa, na nossa cidade, em casa. Obrigado a todos que apoiaram esse momento. É só agradecer, estou muito feliz. Os amigos estão todos apoiando, a família apoiando. Não tem coisa melhor. No momento é só alegria, a ficha ainda não caiu — disse o jogador.

Fred viajou de Istambul, na Turquia, até São Paulo em um voo comercial. Na sequência, embarcou em um voo privado com destino a Belo Horizonte. O jogador chegou acompanhado da esposa e dos filhos.

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Apresentação no Atlético

Após a recepção no aeroporto, Fred seguirá para a Arena MRV, onde será apresentado oficialmente como novo reforço do Atlético. O volante participará de uma entrevista coletiva marcada para as 14h.

Depois da apresentação, Fred deve permanecer no estádio para acompanhar o duelo entre Atlético e Red Bull Bragantino, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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Fred desembarca em Belo Horizonte (reprodução Galotv)

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