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Foco no Brasileirão: Confira a agenda semanal do Atlético

Galo tem dois compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
05/10/2026 11:49
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Jogadores do Atlético x Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Jogadores do Atlético x Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
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O Atlético terá uma semana importante para os objetivos no Campeonato Brasileiro. A equipe terá duas partidas pela competição nacional, uma fora de casa e outra na Arena MRV, em busca de se aproximar ainda mais do bloco da frente e seguir na disputa por uma vaga na Libertadores.
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O Atlético terá uma semana importante para os objetivos no Campeonato Brasileiro. A equipe terá duas partidas pela competição nacional, uma fora de casa e outra na Arena MRV, em busca de se aproximar ainda mais do bloco da frente e seguir na disputa por uma vaga na Libertadores.

Após vencer o Bragantino por 1 a 0 no último sábado, na Arena MRV, os jogadores tiveram folga no domingo, dia de eleições, e se reapresentaram na manhã desta segunda-feira (5), na Cidade do Galo, para iniciar a preparação para o primeiro compromisso da semana.

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Na próxima quinta-feira (8), o Galo vai a Curitiba para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada. A partida, válida pela 29ª rodada do Brasileirão, está marcada para as 20h.

Depois, os jogadores retornam a Belo Horizonte e já mudam o foco para o compromisso seguinte. No domingo (11), o Galo recebe o Santos, às 16h, na Arena MRV, pela 30ª rodada da competição.

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O Atlético busca se aproximar ainda mais do bloco da frente na tabela. O principal objetivo da equipe no Brasileirão é conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (5) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (6) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Quarta-Feira (7) - Treino na Cidade do Galo às 10h / Viagem para Curitiba às 17h20
Quinta-Feira (8) - Athletico-PR x Atlético-MG às 20h - 29° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena da Baixada)
Sexta-Feira (9) - Retorno para Belo Horizonte às 10h30 / Treino na Cidade do Galo às 16h
Sábado (10) - Treino na Cidade do Galo às 15h30
Domingo (11) -  Atlético x Santos às 16h - 30° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

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