Atlético-MG anuncia empréstimo de cria da base para a China

O Atlético-MG anunciou, neste domingo (6), o empréstimo do meia Daniel Penha, de 26 anos, ao Dalian Yingbo, da China. Nas redes sociais, o Galo divulgou que o contrato terá duração de um ano. Esse é o 11º empréstimo do jogador, revelado pelas categorias de base do clube. O vínculo de Daniel Penha com o Atlético-MG vai até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Daniel Penha teve apenas quatro oportunidades como profissional do Atlético-MG. Todas elas no Campeonato Mineiro de 2019, com o técnico Levir Culpi. Naquela temporada, o jogador foi titular em dois jogos pelo Galo e entrou em outros dois, sem participar de gols.

Desde então, Daniel Penha foi emprestado a diversos clubes. Inicialmente, para os brasileiros CRB, em 2019, Coimbra-MG (2020), Sampaio Corrêa (2020), Corinthians (2020), Bahia (2021) e Confiança (2021). Na sequência, vieram os empréstimos internacionais: Newcastle Jets, da Austrália (2022), Daegu (Coréia do Sul) (2022), Western United, da Austrália (2023/2024), Nacional, de Portugal (2024/2025) e, agora, Dalian Yingbo, da China (2025/2026).

continua após a publicidade

O melhor desempenho da carreira de Daniel Penha foi no Newcastle Jets, em 2022. O meia contribuiu com cinco gols e 13 assistências em 24 partidas representando o clube australiano.

Daniel Penha é um dos três jogadores do Atlético que retornaram de empréstimo em 30 de junho. O atacante Isaac foi reintegrado ao grupo alvinegro e será pelo técnico Cuca. O atacante Fábio Gomes, que estava no Bolívar, da Bolívia, aguarda definição do clube.

continua após a publicidade

Atlético-MG garante retorno à Série A do Brasileiro Feminino

Jogadores do Atlético-MG voltam aos treinos nesta segunda-feira (7)

Os jogadores do Atlético-MG, depois da folga de domingo (6), voltam aos treinos nesta segunda-feira (7), na Cidade do do Galo. No sábado, a equipe derrotou o Betim por 3 a 0, em jogo-treino, com dois gols de Gustavo Scarpa e um de Hulk, no centro de treinamentos do clube. A retomada no Campeonato Brasileiro será sábado (12), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h, pela 13ª rodada.