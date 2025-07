Atlético-MG anuncia que lesionado está à disposição de Cuca

O Atlético-MG ganhou um reforço para a próxima partida contra o Bahia, neste sábado (12). O clube anunciou nesta segunda-feira, que Guilherme Arana está liberado e à disposição do técnico Cuca para o restante da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Arana se recuperava de uma lesão na região posterior da coxa direita. O lateral se contundiu no clássico contra o Cruzeiro, no dia 18 de maio, após apenas 18 minutos em campo.

O ídolo atleticano retornava de lesão naquela partida, justamente na coxa direita. Ele estava há um mês fora dos gramados, após se lesionar contra o Vitória, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

DM do Galo

Agora, sem Arana, o departamento médico do Atlético conta com três jogadores. Cuello é o que está mais próximo de um retorno. O argentino vem fazendo corridas nos gramados da Cidade do Galo. O camisa 28 atleticano também tem uma lesão na coxa direita e não joga desde o dia 21 de maio.

Cadu e Carlos Maia são casos mais graves. Ambos possuem lesões no joelho direito e estão fazendo atividades na academia e fisioterapia.

Retorno aos jogos

O Atlético-MG está de volta aos treinos. Após 17 dias de férias, o elenco do Galo vem fazendo atividades na Cidade do Galo. O clube mineiro fez um jogo treino neste período desde que retornou.

continua após a publicidade

O Atlético enfrentou o Betim, às 10h, na Cidade do Galo, no último sábado. A atividade foi fechada, sem presença da torcida e da imprensa. O alvinegro venceu por 3 a 0, com dois gols de Scarpa e um de Hulk.

Foi o primeiro jogo do Atlético em quase um mês. Mesmo não sendo uma partida oficial. A última vez que o Galo entrou em campo foi contra o Internacional, no dia 12 de junho, pelo Brasileirão. Na ocasião, o alvinegro venceu por 2 a 0.