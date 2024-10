Por que Scarpa, do Atlético-MG, pode se tornar o Mister Libertadores

Gustavo Scarpa em ação pelo Atlético-MG (Foto: Alessandra Torres/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 14:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, pode entrar para a história da Libertadores. Finalista da competição com o Galo, o jogador terá a chance de conquistar seu terceiro título da competição, igualando o recorde de um brasileiro. No entanto, o diferencial do meia seria que as três taças viriam em um espaço de cinco anos, já que conquistou o bicampeonato com o Palmeiras em 2020 e 2021.

O feito de Scarpa não seria inédito. No ano passado, Filipe Melo chegou ao seu terceiro título de Libertadores ao ser campeão com o Fluminense; ele também fez parte do time alviverde bicampeão, somando três conquistas em quatro anos. O camisa 6 do Atlético-MG, contudo, não disputou a competição em 2023, pois estava no futebol europeu.

Além do volante/zagueiro do Tricolor, outros oito brasileiros são tricampeões da América. Completam a lista Elivélton, Fabiano Eller, Marcos Rocha, Palhinha, Ronaldo Luiz, William Arão, Willian Bigode e Vitor. Desta forma, o meia do Galo pode se tornar o décimo a conseguir tal feito.

Estatísticas de Scarpa pelo Atlético-MG

Nesta edição da Libertadores, Gustavo Scarpa entrou em campo em 11 partidas, com três gols e quatro assistências. Além disso, na temporada pelo Atlético-MG, já balançou as redes nove vezes e assistiu os companheiros outras 11 em 57 jogos. Ele deve entrar em campo no próximo dia 30 de novembro, quando o Galo enfrenta o Botafogo decisão continental.

Gustavo Scarpa, jogador do Atletico-MG, durante partida contra o San Lorenzo pela Libertadores 2024. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)