Flamengo: Michael tem lesão grave e deve ficar fora de lista da Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 14:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Michael, que deixou o jogo contra o Bahia com dores no músculo posterior da coxa direita na última quarta-feira (28), deve desfalcar o Flamengo pelos próximos dois meses. Os exames realizados nesta sexta-feira (30) apontaram a gravidade da lesão, e o atacante perderá os duelos com o Peñarol, pelas quartas de final da Libertadores. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Mauro Cézar Pereira.

Apesar da má notícia, a ausência do recém-contradado resolve "dor de cabeça" de Tite para a próxima fase da competição internacional. O regulamento da Conmebol limita três trocas de jogadores para a próxima fase. Assim, Alex Sandro, Carlos Alcaráz e Gonzalo Plata serão reforços que entrarão na lista do Rubro-Negro.

Além de Michael, De la Cruz também teve lesão no músculo posterior da coxa direita confirmada. Contudo, a situação do uruguaio é mais tranquila, e a estimativa para sua volta é de duas a três semanas. Mesmo assim, deve perder a partida de ida das quartas de final da Libertadores, diante do Peñarol, no Maracanã, em 19 de setembro.

Com as contusões da dupla, o Flamengo chegou a sete jogadores lesionados no elenco. Além dos já citados, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Matías Viña estão tratando contusões; o camisa 9, porém, deve retornar ao time no domingo (1º), diante do Corinthians, na NeoQuímica Arena.

