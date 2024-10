Justo? Ex-árbitra analisa expulsão de Bruno Henrique em Corinthians x Flamengo

Bruno Henrique foi expulso após falta em Matheuzinho (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 16:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo de Corinthians x Flamengo foi marcado pela expulsão de Bruno Henrique, neste domingo (20). O atacante rubro-negro acertou a cabeça do lateral Matheuzinho com as travas da chuteira. Para a ex-árbitra Nadine Basttos, Anderson Daronco acertou na decisão.

- Não tem nenhuma dúvida nesse lance, é para cartão vermelho. O Bruno Henrique levanta demais a perna, e com as travas da chuteira, acaba atingindo a cabeça do jogador do Corinthians. Isso é lance para cartão vermelho, o Daronco foi bem na expulsão - comentou Nadine, na Amazon Prime Video.

O lance aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo na Neo Química Arena. O lateral do Corinthians precisou enfaixar a cabeça após a falta de Bruno Henrique. Após a expulsão do atacante do Flamengo, o técnico Filipe Luis tirou Gabigol e colocou o zagueiro Fabrício Bruno.