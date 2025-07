Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 05/07/2025

O Atlético-MG tem dia cheio neste sábado (5). O profissional masculino tem jogo treino na Cidade do Galo. Enquanto isso, o sub-20 e o sub-17 Enquanto isso, o sub-20 e o sub-17 também terão partidas pelo Campeonato Mineiro de suas respectivas categorias. O feminino pode cravar o retorno à elite do Brasileirão.

Agenda

O elenco profissional masculino do Atlético terá um jogo-treino neste sábado (5). A partida será contra o Betim, às 10h, na Cidade do Galo. A atividade será fechada, sem presença da torcida e da imprensa.

Será o primeiro jogo do Atlético em quase um mês. Mesmo não sendo uma partida oficial. A última vez que o Galo entrou em campo foi contra o Internacional, no dia 12 de junho, pelo Brasileirão. Na ocasião, o alvinegro venceu por 2 a 0.

Galinho

Será um dia cheio para as categorias de base do Atlético. O sub-17 terá treinamento às 8h (de Brasília), e joga contra o Boston, pelo Campeonato Mineiro, às 11h.

Já o sub-20, também terá treinamento às 8h, na Cidade do Galo. Às 15h, enfrenta o Mamoré, pelo Campeonato Mineiro da categoria.

Feminino

O time feminino do Atlético pode cravar o retorno à elite do futebol nacional neste sábado. As Vingadoras vão enfrentar o Vitória, às 15h, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro A2.

Caso as Vingadoras empatem, se garantem na elite do torneio nacional na próxima temporada.

