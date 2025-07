Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 04/07/2025

O Atlético-MG tem dia cheio nesta sexta-feira (4). O profissional masculino treina em um período na Cidade do Galo. Enquanto isso, o sub-20 e o sub-17 também farão atividades no centro de treinamento atleticano.

Agenda

O elenco profissional masculino do Atlético treina em um turno nesta sexta-feira (4). A atividade ocorrerá no campo um da Cidade do Galo, às 10h (de Brasília).

Os jogadores seguem fazendo atividades com a comissão. O DM do Galo atualmente conta com Arana e Cuello. O lateral deve fazer atividades com bola, mas separado do grupo. Já o argentino segue fazendo atividades internas. Cadu e Caio Maia também estão no departamento médico do clube e seguem na academia.

Galinho

O Galinho não tem compromissos fora da Cidade do Galo nesta quinta-feira. O sub-20 e o sub-17 treinam no centro de treinamento atleticano. O categoria mais velha fará atividade às 9h30 (de Brasília), enquanto os garotos de 17 anos ou menos treinam às 10h.

Título Mineiro

26 anos atrás, o Atlético conquistava o Campeonato Mineiro em cima do América. No dia 4 de julho de 1999, Lincoln marcou o gol do título atleticano, que quebrou hegemonia cruzeirense de três anos no estado.

A final do Campeonato Mineiro era disputada em uma melhor de três jogos. O América venceu o primeiro por 2 a 1. O jogo seguinte terminou em empate, sem definir o campeão. Na última partida, por ter terminado em primeiro lugar, o Galo poderia apenas vencer o jogo e seria campeão, e assim o fez. Licoln marcou de pênalti o único gol da partida, dando o título para o Atlético.

Próximos jogos do Galo

13 de julho - Bahia x Galo – Campeonato Brasileiro

17 de julho - Bucaramanga x Galo – Copa Sul-Americana

20 de julho - Palmeiras x Galo - Campeonato Brasileiro

24 de julho - Galo x Bucaramanga – Copa Sul-Americana

31 de julho - Flamengo x Galo – Copa do Brasil