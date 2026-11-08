O Atlético-MG foi eliminado da Copa do Brasil na noite do último sábado (7) depois de fazer um jogo de domínio, pressão e agressividade, a equipe não aproveitou as chances que teve e viu o adversário ser cirúrgico.

Tanto Paulo Bracks quanto Eduardo Domínguez admitiram a questão em seus pronunciamentos após a partida. O CSO do Galo inclusive chamou a questão de incompetência.

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– Queria parabenizar e agradecer ao torcedor pela festa que fez, por ter acreditado, por ter demonstrado isso aos jogadores. Os atletas chegaram ao vestiário com outra energia. Isso contagiou e elevou o moral de todos. Alguns se emocionaram, inclusive. Como foi conduzido o ônibus pela torcida. Vimos isso em campo, pelo menos até os 40 minutos, quando tivemos o domínio amplo. Infelizmente, fomos eliminados. Finalizamos quase 50 bolas nesta semifinal de Copa do Brasil e não fomos competentes para estarmos na final – analisou Paulo Bracks sobre a eliminação do Atlético-MG.

Somados os dois jogos, o Galo teve cinco grandes chances, 27 finalizações dentro da área e fez apenas um gol.

– Com certeza (falta um especialista em fazer gols). Eles finalizaram três ao gol e fizeram os gols. Nós criamos muitas situações para finalizar e não foram tão claras como queríamos. Faltaram alguns milímetros para finalizar. Muitos cruzamentos muito pertos. É difícil jogar contra um time que sua proposta é defender a área com dez jogadores. Precisamos da qualidade a da individualidade. Se você tem poucas chances, precisa ajustar as finalizações – avaliou.

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Defesa também foi ineficiente

Somados os dois jogos, o Grêmio finalizou apenas 13 vezes. Ao todo, o Atlético-MG teve 3,70 gols esperados (xG) contra apenas 0,94 do Tricolor. Ou seja, o Alvinegro criou para fazer quase quatro gols e sofrer um, mas sofreu três e fez apenas um.

Outro dado que exemplifica isso é que Gabriel Delfim e Everson não fizeram defesas em nenhum dos dois jogos, enquanto Weverton fez 11. Na entrevista coletiva, em resposta à pergunta do Lance! o treinador Eduardo Domínguez falou sobre a situação defensiva.

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Treinador do Atlético-MG em campo, torcida ao fundo; Copa do Brasil–Semifinal Atlético-MG x Grêmio, com estatísticas de gols (Arte: Reprodução; Foto: Pedro Souza/Atlético)

– Melhorar a defesa. Se não melhorarmos a defesa, quando atacamos muito, temos que estar concentrados na fase defensiva. Nos sentimos confortáveis, com o controle. É normal, temos que melhorar a concentração defensiva, ou vamos sofrer com as mesmas situações – analisou o treinador.