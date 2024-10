Everson se emociona com classificação do Atlético-MG: “Privilégio”

Goleiro Everson, do Atlético-MG, foi protagonista no confronto diante do River Plate, que garantiu a classificação para a final da Copa Libertadores (Fotos: Pedro Souza / Atlético)







Publicada em 30/10/2024 - 06:15

Eleito o melhor jogador da partida pela Conmebol, o goleiro Everson, do Atlético-MG, foi o herói do time mineiro na classificação para a final da Libertadores, contra o River Plate. Emocionado, 9 camisa 22 demonstrou gratidão ao clube mineiro e relembrou sua trajetória no futebol e no Galo.

O jogador, há 10 anos, defendia um time do Piauí, que por coinciência leva o mesmo nome do adversário argentino, o River Atlético Clube.

-Eu sempre costumava brincar com meus amigos que eu joguei no maior River do mundo. O primeiro é esse (de Buenos Aires, na Argentina), o segundo é o do Piauí. Com certeza, nunca imaginava estar aqui depois de dez anos, chegar em uma final de Libertadores, eliminando o River Plate no Monumental. Me emociono muito, mas Deus me abençoou muito nesses 10 anos de caminhada. Como disse, há 10 anos atrás eu estava na última divisão do brasileiro. Hoje, campeão brasileiro, estou tendo o privilégio de disputar a final de Libertadores.

No início da temporada, Everson foi alvo de críticas por parte da torcida e teve que conviver com algumas lesões que o tiraram dos jogos. O goleiro valorizou o período em que esteve no departamento médico e revelou uma conversa com o técnico Gabriel Milito nos bastidores do clube.

- O início do Brasileiro foi mais conturbado, eu acabei ficando mais exposto e vieram algumas críticas ao meu trabalho, eacabaram esquecendo dos meus três anos e meio que eu tinha dentro do clube, com oito passagens de treinadores e eu sempre na posição de titular. Aí veio a lesão, e um dia antes de acontecer eu tive uma conversa com o professor, ele me passou muita confiança. Foi 15 minutos antes né, professor? A gente tava tendo uma conversa onde eu tava voltando de uma inflamação no dedo, e no mesmo dia, 15 minutos depois eu tive a maior lesão da minha carreira. Mas foi bom, é até meio contraditório falar que uma lesão foi boa, mas eu pude ficar em casa, me fortalecer, fortalecer minha família e voltar com mais valentia - desabafou.

Everson, do Atlético-MG, foi eleito o melhor jogador da partida contra o River Plate pela Conmebol (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

Religioso, Everson sempre carrega seu terço e o deixa dentro do gol nas partidas. Contra o River, o objeto de devoção do goleiro foi alvo de provocação por parte do atacante Miguel Borja: o colombiano retirou o terço do gramado no meio do jogo e o colocou fora dos olhares de Everson.

O camisa 22, ao fim da partida, não havia encontrado o terço e, em tom de brincadeira, afirmou que poderia ser um sinal de "benção" para a disputa da final.

-Infelizmente, acabaram sumindo com meu terço, vamos fazer uma força-tarefa para achar ele aqui depois do jogo. Mas se não achar, não tem problema, vai estar abençoado para a final aqui, para que façamos uma grande final. É um momento muito feliz aqui no Galo, foi o clube que resgatou minha alegria de jogar futebol. Muito feliz de deixar minha contribuição em um jogo tão importante.

Trajetória no Galo

Anunciado em setembro de 2020 no Atlético, Everson deixou o Santos e chegou ao time mineiro para disputar a meta alvinegra com Rafael (atual goleiro do São Paulo). Até aqui, são 268 jogos com a camisa alvinegra.

O goleiro conquistou o triplete em 2021 com o Galo, erguendo a taça do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro, além de ser um dos protagonistas na conqusita da Supecopa do Brasil de 2022.

Everson é o segundo jogador que mais vezes defendeu o Atlético na história da Libertadores, ficando atrás apenas do ex-goleiro Victor, atual diretor executivo do clube.