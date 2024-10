Deveryson, Hulk e Éverson, jogadores do Atlético-MG, na partida contra o River Plate (Foto: Juan Mabromata/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 23:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG segurou a pressão do River Plate no Monumental de Nuñez, na partida de volta da semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (30), e se classificou para a final do torneio. Com uma vantagem de três gols no placar, o time de Gabriel Milito garantiu o empate em 0 a 0 com a participação fundamental do goleiro Éverson.

Como era de se esperar, o Galo enfrentou uma ofensiva dos Millionarios durante toda a partida. Foram 31 chutes na direção do goleiro alvinegro contra cinco dos brasileiros. Mas, em uma partida impecável, o arqueiro fechou o gol e garantiu um empate sem gols no Monumental para confirmar a vaga para a final. Nas redes sociais, os torcedores exaltaram a atuação do camisa 1. Confira os comentários: