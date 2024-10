Milito celebra classificação do Atlético-MG: “Nosso sonho”

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, celebra classificação para a final da Copa Libertadores (Fotos: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 01:46 • Belo Horizonte

O Atlético-MG está na final da Conmebol Libertadores. O time comandado por Gabriel Milito segurou a vantagem em Buenos Aires, no Monumental de Nuñez, garantiu o empate diante do River Plate e encaminha a passagem para a decisão. O treinador argentino celebrou mais um passo na conquista de um "sonho", e afirmou que seguirá trabalhando para alcançar a "glória eterna".

-Quando aceito a proposta, com a característica do Atlético, com os jogadores, sei que o que tinha que ganhar: títulos. Pela qualidade dos jogadores e pela grandeza do clube. E lutamos muito, muito para isso. Agora, estamos na final. Ainda não ganhamos nada. Mas isso é muito importante. E se imaginava, eu sempre imagino o melhor (...) Hoje conseguimos nosso sonho. Agora é continuar trabalhando para buscar a glória. - declarou o treinador.

O Galo entrou em campo diante de 80 mil torcedores argentinos com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, na Arena MRV, por 3 a 0.

Mesmo pressionado, o time mineiro neutralizou as chances do adversário e contou com o protagonismo do goleiro Everson para fechar o gol e anular as chances do River.

▶️Atlético-MG é o primeiro finalista da Libertadores após empatar com River

Deyverson, atacante do Atlético-MG, na semifinal contra o River Plate pela Copa Libertadores (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

▶️Torcedores do Atlético-MG elegem herói contra o River: ‘Construam uma estátua’

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabriel Milito reconheceu a qualidade do adversário jogando em casa, e valorizou o desempenho e dedicação do elenco alvinegro.

-Sei o quão difícil é o futebol quando enfrenta uma equipe de Copa Libertadores. O mesmo acontece com a Copa do Brasil. Sonhamos em chegar na final sabendo da dificuldade. Vivemos do trabalho e da ilusão. Jogamos para ganhar. Por isso, dou muito valor ao esforço que a equipe fez durante a temporada.

Quem o Galo enfrenta na final?

Após a classificação, o time mineiro aguarda o duelo entre Botafogo e Peñarol, nesta quarta-feira (30), para descobrir o adversário na final da Libertadores.

A equipe carioca venceu o jogo de ida por 5 a 0, no Nilton Santos, e por isso é o favorito para enfrentar o alvinegro. A bola rola para o Glorioso às 21h30 (de Brasília) no Estádio Centenário, em Montevidéu.