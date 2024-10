Atlético-MG provoca o River Plate nas redes sociais: ‘Paz Monumental’

Arana e Deyverson comemoram classificação do Galo para a final da Libertadores. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 01:48 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG segurou a ofensiva do River Plate no Monumental de Nuñez e se tornou o primeiro confirmado na final da Libertadores 2024. O Galo venceu a primeira partida por 3 a 0, na Arena MRV, e precisou apenas segurar o empate sem gols na casa dos argentinos para garantir a vaga na decisão. Com o fim da partida, o perfil oficial do Alvinegro não perdeu a oportunidade de provocar os hermanos.

O duelo desta quarta-feira (30) foi tenso do início ao fim. Os Millionarios preparam uma festa histórica na entrada dos times em campo com fogos, sinalizadores e mais de 80 mil torcedores no estádio. Mas, a pressão adversária não foi capaz de intimidar a equipe de Gabriel Milito, impecável defensivamente. O empate em 0 a 0 foi o suficiente para fazer os brasileiros comemorarem a classificação em Buenos Aires.

Ao apito final, a festa alvinegra tomou conta nas redes sociais. O perfil oficial do Atlético não perdeu tempo e provocou o River Plate pela eliminação. Confira algumas publicações:

– Mais uma final, graças a Deus. Agradecer a nossa massa, que está sempre nos apoiando, sempre apreciando a gente, a esse grupo maravilhoso, que sabe o que é sofrer, sabe o que é Galo. O Galo nunca luta sozinho, com fé em Deus, dia 30 estaremos aqui, com muita força, com muita raça, com muita humildade, para realizar esse sonho, que é ganhar a Glória Eterna. Vamos juntos!

Agora, o Galo aguarda o classificado do confronto entre Peñarol e Botafogo, nesta quarta-feira (30), para descobrir o adversário da final. No jogo de ida, o time carioca abriu a vantagem de 5 a 0 no Nilton Santos e decide no Estádio Centenário, em Montevidéu, nesta quarta-feira (30), às 21h30m (de Brasília).