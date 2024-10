Web discorda de ex-árbitro em lance polêmico de River Plate x Atlético-MG; veja

Deyverson caiu após contato com Armani dentro da área (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 23:48 • Buenos Aires (ARG)

Um lance polêmico marcou o primeiro tempo de River Plate x Atlético-MG, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Aos 33 minutos, Deyverson caiu dentro da área após dividida com Armani. Wilmar Roldán não marcou pênalti, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon concordou com a decisão.

- O goleiro sai e faz a defesa, dá um tapa na bola. O Deyverson tenta cortar o goleiro e tirar da jogada, mas o Armani sai, toca só na bola e faz a defesa. Não é lance de pênalti, Wilmar Roldán não deu em campo e eu concordo com a decisão - disse Simon, durante transmissão da ESPN.

Nas redes sociais, internautas discordaram da análise de Carlos Simon e apontaram o contato do joelho de Armani nas pernas de Deyverson antes do goleiro dar um tapa na bola. O possível pênalti, no entanto, não fez falta para o Atlético-MG, que avançou para a final da Libertadores.

Com o 0 a 0 em Buenos Aires e o 3 a 0 na Arena MRV, o Atlético-MG agora só aguarda o outro finalista, que sairá do duelo entre Peñarol e Botafogo, que se enfrentam nesta quarta-feira (30). O time carioca venceu o jogo de ida no Nilton Santos por 5 a 0.

Campanha do Atlético-MG na Libertadores

Na fase de grupos, o Atlético-MG se classificou em primeiro do G, com 15 pontos. Nas oitavas, a equipe de Gabriel Milito passou pelo San Lorenzo, e nas quartas, bateu o atual campeão Fluminense. A final da Libertadores ocorre no dia 30 de novembro, no estádio Monumental de Núñez.