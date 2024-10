Deyverson e Arana comemoram a classificação para a final da Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 29/10/2024 - 23:46 • Buenos Aires (ARG)

O Atlético-MG é o primeiro finalista da Conmebol Libertadores 2024. Nesta terça-feira (29), o time mineiro não se abateu com o clima hostil proporcionado pelos 80 mil torcedores argentinos no Monumental de Nuñez, empatou por 0 a 0 com o River Plate e carimbou a passagem para a grande final do torneio continental.

Agora, o Galo aguarda o classificado do confronto entre Peñarol e Botafogo, nesta quarta-feira (30), para descobrir o adversário da grande final. No jogo de ida, o time carioca abriu a vantagem de 5 a 0 no Nilton Santos e decide no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h30 (de Brasília).

A grande decisão da Libertadores será no dia 30 de novembro, também no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Primeiro tempo

No primeiro tempo do confronto, o River começou pressionando desde os segundos iniciais, buscando o ataque pelo lado direito com Bustos e Simón. O Atlético respondeu com organização defensiva sem mudar o sistema de Gabriel Milito, mas alterando o posicionamento de Arana, que passou a jogar mais próximo à linha de três zagueiros, reforçando a marcação e ajudando a conter o avanço dos argentinos.

A primeira tentativa de finalização veio com Gustavo Scarpa, que arriscou de fora da área aos três minutos, mas chutou rasteiro e sem grande perigo para Armani.

O River tentou abrir o placar explorando jogadas aéreas, criando sua primeira chegada perigosa aos seis minutos, quando Colidio cabeceou e Solari completou para fora.

Nos 15 minutos iniciais, o time da casa insistiu em bolas paradas e cruzamentos para superar a defesa atleticana. Battaglia, pelo alto, afastou as bolas levantadas da área, enquanto Fausto Vera e Lyanco foram pontuais nos cortes e desarmes. O camisa 2, inclusive, foi advertido com cartão amarelo pelas entradas duras e, por vezes, atrasadas.

Atlético-MG encara o River Plate, no Monumental de Nuñez, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

O goleiro Everson chamou atenção ao reclamar com o árbitro de um laser apontado para seus olhos, o que lhe rendeu um cartão amarelo por entendimento do Wilmar Roldán do arqueiro tentar retardar a partida.

O Galo começou a ajustar sua marcação ao longo do jogo, com Paulinho se sacrificando um pouco mais e Arana de olho em Solari. O time argentino continou buscanto alternativas com Pezella - arriscando de fora da área - Colidios e Borja, mas sem efetividade, mira e qualidade suficiente para abrir o marcador.

Apesar da pressão dos argentinos, o Galo conseguiu neutralizar as principais ações do River, apostando em algumas tramas de Hulk, Scarpa, Paulinho e Deyverson, embora sem efetividade.

Segunda etapa

No segundo tempo, o goleiro Everson foi o grande nome da partida, impedindo que o River ensaiasse uma reação. O Galo seguiu explorando os contra-ataques e teve uma boa oportunidade no minuto inicial com Paulinho, mas sem sucesso.

Poucos segundos depois, o camisa 10 puxou a jogada, cruzou rasteiro e Scarpa aproveitou a sobra, chutando colocado na entrada da área. A bola explodiu no travessão e Deyverson finalizou no rebote, obrigando Armani a fazer uma grande defesa.

No intervalo, Milito tirou Lyanco e colocou Saravia, reforçando a linha de três zagueiros, e substituiu Deyverson por Rubens, congestionando o meio e dando mais liberdade para Paulinho.

Aos seis minutos, Hulk lançou Paulinho em contra-ataque, que finalizou com perigo, mas a bola passou próxima ao gol de Armani.

O River ensaiou uma blitz ofensiva, e Echeverri, aos 15, protagonizou uma das chances mais perigosas do segundo tempo, mas a estrela de Everson estava predestinada a brilhar, defendendo a finalização à queima-roupa.

Hulk, do Atlético-MG, em ação contra o River Plate no jogo de volta da semifinal da Libertadores (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Aos 19, em uma disputa aérea, Everson saiu do gol e deixou a meta desprotegida, mas Alonso salvou o Galo ao bloquear mais uma tentativa de Echeverri. Até os 20 minutos, Everson se consolidava como o destaque da partida, mantendo o placar zerado e garantindo a classificação do time mineiro.

Aos 28, Hulk lançou Rubens na área, que finalizou com força, mas Armani defendeu. O River, por sua vez, girava a posse de bola e seguia apostando em cruzamentos para tentar furar a defesa do alvinegro.

Aos 35, Pity Martínez cobrou uma falta e balançou as redes, mas o árbitro não havia autorizado a batida. Na nova cobrança, Martínez errou o alvo e mandou a bola para fora, mantendo o empate em 0 a 0.

Sem grandes chances de perigo até os 48 da etapa final, o Atlético superou o River Plate no Monumental de Nuñez e encaminhou a 2ª final do time mineiro na história do torneio continental.

✅ RIVER PLATE x ATLÉTICO-MG

CONMEBOL LIBERTADORES - SEMIFINAL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 29 de outubro de 2024, às 21h30m (de Brasília)

📍 Local: estádio Monumental de Núñez (Buenos Aires, Argentina)

🟨 Arbitragem: Wilmar Roldán (Colômbia), John León (Colômbia) e Richard Ortiz (Colômbia)

⚽ Gols: Nenhum.

🟨 Cartões amarelos: 1° T: 23' Lyanco (Atlético); 27' Everson (Atlético).

🟥 Cartão vermelho: Nenhum.

⚽ ESCALAÇÕES

▶️Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Alonso, Battaglia e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Paulinho, Hulk e Deyverson.

Substituições: Sai Lyanco e entra Saravia (intervalo); 1T: 17' Sai Deyverson e entra Rubens; 27' Sai Paulinho e entra Otávio; 39' Sai Guilherme Arana e entra Eduardo Vargas.

▶️River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani; Fabrício Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Matías Kranevitter, Santiago Simón, Maximiliano Meza, Pablo Solari, Facundo Colidio e Miguel Borja.

Substituições: 2°T: 11' Sai Santiago Simón e entra Echeverri; 12' Sai Solari e entra Mastantuono; 12' Sai Kranevitter e entra Villagra; 18' Sai Borja e entra Bareiro; 19' Sai Colidio e entra Pity Martínez.