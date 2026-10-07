Escalação: As opções de Domínguez no Atlético contra o Athletico-PR

O Atlético vai a Curitiba para enfrentar o Athletico-PR nesta quinta-feira (8), às 20h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez tem alguns desfalques certos, enquanto outros jogadores ainda são dúvidas.

O treinador argentino tem quatro baixas confirmadas, todas por lesão. Já estavam no departamento médico Éverson, com fratura no pé esquerdo; Ruan Tressoldi, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda; e Gustavo Scarpa, com lesão no músculo posterior da coxa direita.

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Além deles, Domínguez ganhou um novo problema. Cassierra teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após sentir dores na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado (3), na Arena MRV, e está fora da partida.

Entre os convocados, Vitão e Kauã Pascini já retornaram a Belo Horizonte e realizaram treinamentos com a equipe. A dupla deve ficar à disposição de Domínguez para o confronto.

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O trio equatoriano, formado por Alan Minda, Alan Franco e Ángelo Preciado, chegou a Belo Horizonte na noite de terça-feira (6). Os jogadores devem participar do treinamento desta quarta-feira e serão avaliados pela comissão técnica para saber se terão condições de jogo.

Castaño, que atuou pela Colômbia na terça-feira, tem chegada prevista para a manhã desta quinta-feira. O meio-campista deve encontrar a delegação já em Curitiba e também será avaliado antes da partida.

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O zagueiro Vitor Hugo, que se envolveu em um choque de cabeça com Alix Vinícius, do Bragantino, logo no primeiro lance da partida do último sábado (3), está disponível para o confronto. O protocolo de concussão não precisou ser acionado.

Quem retorna é Thiago Borbas. O atacante foi desfalque na vitória sobre o Massa Bruta por questão contratual, mas volta a ficar à disposição de Domínguez. O uruguaio está emprestado pelo clube paulista ao Atlético até o fim do ano.

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Desta maneira, o treinador deve mandar a campo uma equipe parecida com a que atuou diante do Bragantino no último sábado, com: Éverson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Cissé (Alan Franco), Fred e Maycon; Bernard, Cuello e Reinier.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Athletico-PR

Goleiros: Gabriel Delfim, Robert

Zagueiros: Lyanco, Vitor Hugo, Léo Duarte, Vitão

Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi, Pascini

Meias: Alan Franco, Castaño, Maycon, Tomás Pérez, Cissé, Igor Gomes, Fred, Bernard

Atacantes: Dudu, Thiago Borbas, Alan Minda, Cuello e Reinier

Fora: Éverson, Ruan, Gustavo Scarpa, Cassierra

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