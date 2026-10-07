Escalação: As opções de Domínguez no Atlético contra o Athletico-PR
Treinador ganhou mais um problema por lesão
O Atlético vai a Curitiba para enfrentar o Athletico-PR nesta quinta-feira (8), às 20h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez tem alguns desfalques certos, enquanto outros jogadores ainda são dúvidas.
O treinador argentino tem quatro baixas confirmadas, todas por lesão. Já estavam no departamento médico Éverson, com fratura no pé esquerdo; Ruan Tressoldi, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda; e Gustavo Scarpa, com lesão no músculo posterior da coxa direita.
Além deles, Domínguez ganhou um novo problema. Cassierra teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após sentir dores na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado (3), na Arena MRV, e está fora da partida.
Entre os convocados, Vitão e Kauã Pascini já retornaram a Belo Horizonte e realizaram treinamentos com a equipe. A dupla deve ficar à disposição de Domínguez para o confronto.
O trio equatoriano, formado por Alan Minda, Alan Franco e Ángelo Preciado, chegou a Belo Horizonte na noite de terça-feira (6). Os jogadores devem participar do treinamento desta quarta-feira e serão avaliados pela comissão técnica para saber se terão condições de jogo.
Castaño, que atuou pela Colômbia na terça-feira, tem chegada prevista para a manhã desta quinta-feira. O meio-campista deve encontrar a delegação já em Curitiba e também será avaliado antes da partida.
O zagueiro Vitor Hugo, que se envolveu em um choque de cabeça com Alix Vinícius, do Bragantino, logo no primeiro lance da partida do último sábado (3), está disponível para o confronto. O protocolo de concussão não precisou ser acionado.
Quem retorna é Thiago Borbas. O atacante foi desfalque na vitória sobre o Massa Bruta por questão contratual, mas volta a ficar à disposição de Domínguez. O uruguaio está emprestado pelo clube paulista ao Atlético até o fim do ano.
Desta maneira, o treinador deve mandar a campo uma equipe parecida com a que atuou diante do Bragantino no último sábado, com: Éverson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Cissé (Alan Franco), Fred e Maycon; Bernard, Cuello e Reinier.
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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Athletico-PR
Goleiros: Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Lyanco, Vitor Hugo, Léo Duarte, Vitão
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi, Pascini
Meias: Alan Franco, Castaño, Maycon, Tomás Pérez, Cissé, Igor Gomes, Fred, Bernard
Atacantes: Dudu, Thiago Borbas, Alan Minda, Cuello e Reinier
Fora: Éverson, Ruan, Gustavo Scarpa, Cassierra
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