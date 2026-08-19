Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Domínguez faz alerta após classificação do Atlético: 'Jogando assim vai ser difícil'

Galo passou sufoco durante a partida e quase viu a classificação escapar

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/08/2026 22:51
Favorite o Lance! no Google
Domínguez em Atlético x Bragantino na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez em Atlético x Bragantino na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético empatou por 2 a 2 com o Bragantino, nesta quarta-feira, na Arena MRV, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez celebrou a vaga, mas fez um alerta sobre a atuação do Galo e reconheceu que a equipe precisa melhorar para seguir avançando na competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético empatou por 2 a 2 com o Bragantino, nesta quarta-feira, na Arena MRV, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez celebrou a vaga, mas fez um alerta sobre a atuação do Galo e reconheceu que a equipe precisa melhorar para seguir avançando na competição.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

— De tudo, acho que é acreditar. Acreditar até o último minuto, a última jogada. Já aconteceu em outras partidas, no fim de semana o Inter sofreu na última rodada. Então, é futebol, é futebol. Sim, sabemos que jogando assim vai ser difícil continuar na competição. Sabemos que vamos ter algumas situações que temos que melhorar — afirmou Domínguez.

continua após a publicidade

O treinador também reconheceu que o desempenho do Atlético contra o Bragantino ficou abaixo do apresentado na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo. Domínguez, porém, destacou que oscilações são naturais diante da sequência de jogos e do desgaste físico e mental do elenco.

— Sabemos que jogando assim será difícil continuar na competição. Sabemos que vamos ter algumas situações que temos que melhorar. No fim de semana jogamos e éramos o grande time, e agora somos um time ruim. Estamos nas três competições, é muito difícil, muito cansaço. Nosso físico e nossa cabeça. Temos que aprender disso — completou o treinador.

continua após a publicidade
Domínguez em Atlético x Bragantino na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez em Atlético x Bragantino na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Palmi

Futebol Internacional

Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na Libertadores

Há 56 minutos
Maycon comemora gol x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Bragantino

Há 1 hora
Maycon comemora gol do Atlético sobre o Bragantino

Atlético Mineiro

Atlético marca nos acréscimos e elimina o Bragantino na Sul-Americana

Há 1 hora
Everson em Atlético-MG e Bragantino pela Sul-Americana

Fora de Campo

Everson chama atenção em Atlético-MG x Bragantino: 'Coitado'

Há 2 horas
Atlético-MG e Bragantino pela Sul-Americana

Atlético Mineiro

Veja gols de Atlético-MG x Bragantino: Cuello salva o Galo

Há 2 horas
Camisa do Atlético-MG

Atlético Mineiro

Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pela Sul-Americana

Há 4 horas
Mais LANCE!
Fred apresentação (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Apresentado no Atlético, Fred celebra: 'O Galo é um sonho da minha vida'

Castaño apresentação (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Castaño é apresentado pelo Atlético e destaca 'personalidade' em campo

Fred desembarca em Belo Horizonte (reprodução Galotv)

Fred desembarca em BH e é recebido com festa pela torcida do Atlético

Bernard na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético tem trunfo na Arena MRV para buscar classificação na Sul-Americana

Atlético x Bragantino (Lance!)

Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana

treinamento do Atlético na cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Quem joga? As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino

Ruan Tressoldi em jogo do São Paulo

Ruan Tressoldi processa São Paulo e pede quase R$ 14 milhões

Jogadores do Atlético com Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Jogadores do Atlético alertam para decisão na Sul-Americana: 'Pés no chão'

Fred com a camisa do Atlético (reprodução Atlético)

Atlético confirma 'AeroGalo' para recepcionar Fred: veja detalhes

Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x Atlético-MG: informações sobre venda de ingressos para o jogo pela Copa do Brasil

Castaño em Atlético x Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Com pouco tempo em campo, Castaño já mostrou credenciais no Atlético

Atlético e Kelly key (reprodução Atlético)

Atlético firma parceria com time de Kelly Key para buscar talentos na África: entenda

Domínguez em Atlético x Gremio (Foto: Denis Pinto Dias/Código 19/Folhapress)

Atlético deve contratar mais um zagueiro? Domínguez responde