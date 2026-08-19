Domínguez faz alerta após classificação do Atlético: 'Jogando assim vai ser difícil'
Galo passou sufoco durante a partida e quase viu a classificação escapar
O Atlético empatou por 2 a 2 com o Bragantino, nesta quarta-feira, na Arena MRV, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez celebrou a vaga, mas fez um alerta sobre a atuação do Galo e reconheceu que a equipe precisa melhorar para seguir avançando na competição.
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— De tudo, acho que é acreditar. Acreditar até o último minuto, a última jogada. Já aconteceu em outras partidas, no fim de semana o Inter sofreu na última rodada. Então, é futebol, é futebol. Sim, sabemos que jogando assim vai ser difícil continuar na competição. Sabemos que vamos ter algumas situações que temos que melhorar — afirmou Domínguez.
O treinador também reconheceu que o desempenho do Atlético contra o Bragantino ficou abaixo do apresentado na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo. Domínguez, porém, destacou que oscilações são naturais diante da sequência de jogos e do desgaste físico e mental do elenco.
— Sabemos que jogando assim será difícil continuar na competição. Sabemos que vamos ter algumas situações que temos que melhorar. No fim de semana jogamos e éramos o grande time, e agora somos um time ruim. Estamos nas três competições, é muito difícil, muito cansaço. Nosso físico e nossa cabeça. Temos que aprender disso — completou o treinador.
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