Domínguez exalta jogadores do Atlético e valoriza entrega: 'Acredita até a última jogada'

O Atlético venceu o Santos de virada por 2 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez exaltou a atuação dos jogadores e destacou a capacidade de reação da equipe, que, mesmo com mudanças na escalação, manteve o bom desempenho e buscou a vitória nos minutos finais.

O treinador valorizou a postura dos atletas e ressaltou a importância de manter o nível de atuação para a sequência da temporada. Domínguez também destacou a capacidade do time de acreditar até o último lance e reconheceu o esforço dos jogadores diante da sequência de compromissos.

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— Esperamos não estar até o último minuto em todas as partidas, mas aconteceu outra vez. O time acredita até a última jogada, e temos que destacar isso, os jogadores. Fizemos algumas mudanças e o time continua respondendo. É muito difícil o que estão fazendo, quero destacá-los. Como estão se preparando, como jogaram hoje. Fizeram uma boa partida, mas temos que manter os pés no chão. Temos que continuar crescendo no caminho que estamos iniciando nesta sequência de jogos que temos pela frente — disse o treinador.

Domínguez também comentou a atuação de Thiago Borbas, autor do golaço que garantiu a virada atleticana. O técnico destacou o processo de preparação do atacante desde sua chegada ao clube, além da capacidade que ele oferece à equipe.

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— Thiago, quando chegou, não tinha uma pré-temporada. Tinha que ter tempo para se preparar e fazer todo o esforço para estar bem. Se lesionou em um momento, então atrasou para que estivesse bem. Nós sabemos a capacidade que ele tem e o que oferece ao time. O golaço de hoje foi muito gratificante para nós e, sobretudo, para ele — afirmou.

Enxugue as repetições do textoDê mais destaque a Borbas

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