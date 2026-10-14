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Domínguez destaca concentração e ritmo do Atlético como trunfos para a vitória

Galo foi fatal na partida e venceu por 3 a 0 abrindo grande vantagem no confronto

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/10/2026 21:52
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Domínguez em Atlético x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez em Atlético x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, nesta quarta-feira (14), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, e construiu uma grande vantagem no confronto. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou e celebrou o resultado, destacando a concentração da equipe e o ritmo de jogo imposto pelo Galo como fatores importantes para a vitória.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, nesta quarta-feira (14), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, e construiu uma grande vantagem no confronto. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou e celebrou o resultado, destacando a concentração da equipe e o ritmo de jogo imposto pelo Galo como fatores importantes para a vitória.

Domínguez ressaltou a importância da concentração defensiva para evitar os contra-ataques do adversário, além de valorizar o controle das ações exercido pelo Atlético ao longo da partida.

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— Estamos muito contentes com a vitória justa que aconteceu hoje. Sabíamos que tínhamos que fazer uma grande partida. Muita concentração no defensivo, porque sabíamos que íamos ter muito tempo a bola e vamos atacar muito tempo, então tentar que eles não pudessem fazer as transições para não sofrer. Delfim fez uma grande defesa no primeiro tempo e depois controlamos a partida muito bem — disse.

O treinador também comentou sobre a importância de manter a intensidade durante os 90 minutos e explicou que as substituições foram feitas para recuperar o ritmo da equipe na etapa final. Apesar da vantagem de três gols, o argentino pregou cautela e reforçou que o confronto ainda não está decidido.

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— Sabíamos que no segundo tempo não poderíamos abaixar o ritmo de jogo. Quando eu senti que aconteceu, começamos com as mudanças e pudemos fazer o terceiro, mas temos que saber e ser inteligentes, não está definida a série. Pés no chão, tranquilidade, que temos que ir lá (Uruguai) e fechar a série — afirmou Domínguez.

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