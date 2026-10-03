Domínguez celebra vitória, mas faz alerta após atuação abaixo do Atlético

O Atlético venceu o Bragantino por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Eduardo Domínguez celebrou a vitória, mas também fez um alerta sobre a atuação da equipe, que teve um segundo tempo abaixo do esperado e sofreu muita pressão do adversário.

Domínguez falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo Atlético na etapa final e destacou a importância de a equipe saber se reorganizar durante a partida para conseguir sustentar um resultado positivo.

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— O segundo tempo sofremos muito. Eu falei com os jogadores no intervalo uma possibilidade que poderia acontecer. Muitas vezes se diz que tem que saber sofrer, ninguém sabe sofrer, mas nesses momentos temos que ter a tranquilidade, olhar para o lado, saber o que temos, que time e que torcida queremos representar, nos organizar outra vez e saber competir.

O treinador também falou sobre a atuação de Gabriel Delfim, que foi um dos principais responsáveis por evitar o empate do Bragantino. Domínguez celebrou o desempenho do goleiro, mas voltou a fazer um alerta sobre a necessidade de evolução da equipe.

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— Delfim hoje fez a diferença, estamos muito contentes com ele e sabemos o potencial que ele tem. Temos que continuar trabalhando. Nem todas as partidas vamos ganhar jogando assim como na segunda etapa, mas nem todas as partidas vamos empatar como jogamos contra a Chapecoense. Estamos contentes e temos que continuar trabalhando — disse.

MG - BELO HORIZONTE - 03/10/2026 - BRASILEIRO A 2026, ATLETICO-MG X BRAGANTINO - Eduardo Dominguez tecnico do Atletico-MG durante partida contra o Bragantino no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

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