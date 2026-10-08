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Domínguez avalia empate do Atlético-MG e atualiza situação de Fred

O meia deixou o gramado com dores na coxa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/10/2026 23:13
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Eduardo Domínguez em Atlético x CAP
Eduardo Domínguez em Atlético x CAP (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Técnico do Atlético-MG, Eduardo Domínguez avaliou o resultado da equipe contra o Athletico-PR na noite desta quinta-feira (8). O treinador ressaltou que o duelo mudou muito após a expulsão de Tomás Pérez.

– No momento em que nosso time estava melhor posicionado, aconteceu a expulsão, e tudo mudou. A partida exige tranquilidade nesses momentos. Estamos juntos, fechamos no meio e sabíamos que eles iriam finalizar de fora da área ou nos cruzamentos, esse era o jogo deles. Foi uma disputa de dois times que puderam marcar gols, mas não temos arrependimentos no fim. O goleiro deles fez boas intervenções. O que mais preocupa é a saúde dos jogadores – avaliou.

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– Primeiro porque nosso adversário era o melhor mandante do torneio. Eles estão em uma competição e nós em três. Para chegar bem às semifinais, temos que dedicar todo nosso foco. Ocorreram situações que não queremos repetir. Para isso, precisamos estar atentos à partida e como jogá-la. Isso é físico e mental. O grupo está entendendo isso, e estou muito feliz – analisou Domínguez depois do empate do Atlético-MG.

Além disso, o técnico do Galo explicou o que aconteceu com Fred, que deixou o jogo ainda na primeira etapa.

– A realidade é que estamos bem, o time compete. Somos competitivos até o último momento. Já mostramos muito isso, também hoje. Demonstramos a mentalidade do grupo. Sim, Fred sentiu dores, começou a sentir a coxa e preferiu sair – comentou.

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Athletico-PR x Atlético-MG

Em jogo muito movimentado na Arena da Baixada, o Athletico-PR e o Atlético-MG empataram em 2 a 2, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Vargas, e os do Galo por Bernard e Lyanco.

Com o resultado, os paranaenses ficaram na quarta posição, com 50 pontos somados, enquanto os mineiros ficaram no sétimo lugar, com 44. Na próxima rodada, o Furacão enfrenta a Chapecoense, na segunda-feira (12), às 19h30 (de Brasília), e o Alvinegro recebe o Santos, no domingo (11), às 16h (de Brasília).

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Bernard comemora gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard comemora gol (Foto: (Pedro Souza / Atlético)Foto: Pedro Souza / Atlético)
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