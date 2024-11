Matías Zaracho, do Atlético-MG, teve lesão confirmada pelo clube nesta segunda-feira (25). Logo, o jogador está fora da final da Libertadores contra o Botafogo, no sábado, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

No empate contra o São Paulo, Zaracho sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento na fisioterapia. Aos 25 minutos do segundo tempo, após arrancada, o meia colocou a mão na coxa e foi imediatamente substituído, no Morumbis. O atleta havia substituído Bernard no intervalo, e ficou apenas metade da segunda etapa em campo.

Em 2024, Zaracho ficou dois meses afastados após fazer uma cirurgia para correção de uma hérnia na região do intestino. Na atual edição do Brasileirão, o argentino atuou em 16 das 35 partidas do Atlético, sendo 11 como titular. Desde sua volta, o jogador participou do time principal apenas duas vezes.

O próximo jogo do Atlético-MG é contra o Juventude, nesta terça-feira (26), em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

