Os quase 37 mil torcedores que saíram de casa para acompanhar o duelo no gelado Morumbis viram um primeiro tempo movimentado, com direito a quatro gols. Mas parou por ali, já que no segundo tempo a rede não balançou. O empate por 2 a 2 entre São Paulo e Atlético-MG teve certo sabor de vitória para a equipe, que garantiu ao menos uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores do ano que vem. E também pela reação mostrada dentro de campo: Paulinho, duas vezes, marcou para o Galo, abrindo dois gols de vantagem, enquanto Fausto Vera, contra, e André Silva empataram em seguida.

Com o resultado, o Tricolor permanece em sexto lugar, com 59 pontos, enquanto o Galo, que vai disputar a decisão da Copa Libertadores no sábado que vem (30), soma 44, é o 10° na tabela de classificação do Brasileirão.

Como foi o jogo?

O Atlético-MG parecia jogar em casa no início da partida. Prova disso foi que o atacante Paulinho precisou de apenas 34 segundos, após aproveitar rebote de chute de Hulk, para abrir o marcador no Morumbis. Inicialmente, a arbitragem assinalou impedimento, que não existiu após a checagem no VAR.

O Tricolor tentava encaixar as jogadas em busca do empate, mas quem balançou as redes novamente foi Paulinho, de cabeça, aos 16 minutos. Quando a torcida já demonstrava certa impaciência nas arquibancada, um respiro. Aos 26 minutos, Fausto Vera cabeceou para dentro de sua própria meta após cobrança de escanteio. Aos 45, delírio no Morumbis. Lucas Moura deu um passe preciso para André Silva mandar para dentro do gol, deixando tudo igual no intervalo.

No segundo tempo, o ritmo de jogo caiu de forma considerável. Se no primeiro tempo foram quatro gols, no segundo, nenhuma bola na rede. Apesar disso, o Tricolor chegou à meta adversária duas vezes antes dos 20 minutos, ambas com André Silva. Na segunda, bateu forte ao gol, novamente após passe de Lucas Moura.

No restante da partida, apesar de movimentada, nenhuma jogada espetacular que mostrasse que algum time ficaria em vantagem nesta rodada. Tudo igual no Morumbis.

O que vem por aí?

Na 36ª rodada do Brasileirão, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Grêmio, na Arena do Grêmio, no dia 1°, às 16h. O Atlético-MG, por sua vez, recebe o Juventude, no Independência, na terça-feira (26), às 21h30. Será o último duelo do Galo antes de disputar a final da Libertadores, contra o Botafogo, no dia 30, em Buenos Aires-ARG.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 2 ATLÉTICO-MG

35ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Paulinho (0‘/1ºT) (0x1) e (16‘/1ºT) (0x2); Fausto Vera (contra) (23‘/1ºT) (1x2); André Silva (45‘/1ºT) (2x2);

🟨 Cartões amarelos: Zubeldía, Luciano, Ruan e Igor Vinícius (SAO); Milito, Saravia, Paulo Vitor e Lyanco (CAM)

🟥 Cartão vermelho: Mariano (CAM)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Rafinha (Patryk); Luiz Gustavo e Alisson (Marcos Antônio); Lucas, Luciano (Wellington Rato), Ferreira (William Gomes) e André Silva (Michel Araújo).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson, Saravia, Lyanco, Battaglia, Junior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Zaracho) (Otávio), Igor Gomes Paulo Vitor); Hulk (Deyverson) e Paulinho (Vargas).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)