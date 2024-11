Vejam quem são os representantes de Botafogo e Atlético-MG na final da Libertadores

A CONMEBOL definiu os representantes de Botafogo e Atlético-MG na grande decisão da Libertadores, que será realizada no sábado (30), às 17h (horário de Brasília), no Monumental de Nuñez, Buenos Aires, Argentina. O artista Marcelo Adnet, torcedor do time carioca, e o rapper Djonga, aficionado pelo Galo, vão se apresentar no gramado antes da bola rolar.

continua após a publicidade

➡️ Dono do Botafogo, Textor dispara contra Everson, do Atlético-MG: ‘Vivo na cabeça dele’

O evento começará com homenagens à Argentina, país-sede da final, com destaques a sua cultura e tradição no futebol. A cerimônia de abertura terá uma versão especial do hino da Libertadores, que será tocado em ritmo de tango, música típica do país vizinho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Finalistas, Atlético-MG e Botafogo terão os representantes próprios na final. O Galo terá a presença do rapper Djonga, um dos grandes nomes da música brasileira na década. Já o Alvinegro Carioca conta com Marcelo Adnet, que é humorista, compositor e carnavalesco da "Botafogo Samba Clube".

continua após a publicidade