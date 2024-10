Destaque do Atlético-MG afirma ter jogado com tontura diante do River

Lyanco, zagueiro do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro

Após a vitória do Atlético-MG por 3 a 0 diante do River Plate, nesta terça-feira (22), na Arena MRV, o zagueiro Lyanco afirmou, na zona mista, que jogou os 90 minutos com tontura.

Apesar do desconforto, o jogador fez um lançamento na medida para o primeiro gol de Deyverson, foi muito seguro nos duelos individuais e contribuiu para a solidez defensiva do time mineiro, com boas interceptações, bolas longas e desarmes.

O zagueiro vem se afirmando como titular no time mineiro e, após a partida contra o River, afirmou que vem lutando contra os próprios pensamentos e procura se concentrar em cada lance.

▶️Herói, Deyverson destaca vitória do Atlético-MG e pede humildade

Lyanco, zagueiro do Atlético-MG em partida contra o River Plate (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

▶️ Atlético-MG vence, convence e bate recorde de público na Arena MRV

-Eu joguei tonto o jogo inteiro. É difícil falar porque as pessoas olham de fora e criticam, mas eu joguei o jogo inteiro tonto, e falei ‘vamos, vamos, vamos'. Eu não sei bem o que é, é muito difícil de explicar, se eu soubesse eu ficaria mais tranquilo, mas eu fico lutando contra mim, tento ficar concentrado no jogo - declarou o jogador.

O zagueiro de 27 anos foi anunciado pelo Galo na janela de transferências do meio do ano, completou 15 jogos pelo clube e vem sendo peça fundamental no sistema defensivo de Gabriel Milito.

Desabafo do jogador

No fim de setembro, quando o Galo eliminou o Fluminense nas oitavas de final do torneio continental, Lyanco revelou que luta contra alguns problemas psicológicos e que convive com a ansiedade e síndrome do pânico.

O atleta, desde que chegou ao Galo, vem ressaltando a importância de valorizar o cuidado com a saúde mental e a busca por ajuda psicológica.

Lyanco afirmou que jogar é uma forma de tratamento para ele, e celebrou a vitória contra o River.

-Quando eu tô jogando eu mudo de pensamento, porque ali dentro eu só quero estar jogando, e tem sido um dos melhores tratamentos pra mim. Eu entro em campo para representar o Atlético, tento colocar em campo o que eles querem, foi uma ligação muito forte e tem sido motivo de orgulho pra mim poder ajudar o Galo. Temosque ficar feliz e desfrutar, mas tem mais 90 minutos lá, sabemos como é o River, ainda tem muito jogo, mas estamos muito felizes - afirmou Lyanco.