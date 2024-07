Atlético-MG anuncia contratação do zagueiro Lyanco

Lyanco é o novo reforço do Galo para a temporada de 2024. (Foto: Vitor Silva/ Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 15:33 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG anunciou, nesta sexta-feira (6), a contratação de Lyanco, nas suas redes sociais, com contrato até dezembro de 2028. O zagueiro de 27 anos tem passagem pelo Southhampton, da Inglaterra, Torino-ITA e categorias de base da Seleção Brasileira.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador estava no Al-Gharafa, do Catar, na última temporada, sob empréstimo, e chega em definitivo ao Galo. No Al Gharafa, Lyanco era titular absoluto da equipe que foi terceira colocada na Liga do Catar. Lyanco teve passagem pelo futebol italiano – Torino e Bologna – e realizou duas temporadas na Premier League, com um total de 35 jogos.

“Agora é oficial, Massa! Agradeço todas as mensagens que recebi pedindo a minha vinda. Escolhi estar aqui. Vamos alcançar muitas coisas juntos. Aqui é Galo!”

Assim como o meia-atacante Bernard, Lyanco aguarda a reabertura da janela de transferências no país, a partir de quarta-feira (10 de julho) para poder ser registrado no BID da CBF. Ele já participou de treinos na Cidade do Galo e está inserido ao grupo de trabalho de Gabriel Milito.