Despedida de Messi: As passagens do craque argentino pelo CT do Atlético

Lionel Messi fará nesta terça-feira (6) sua última partida pela Seleção Argentina, encerrando uma trajetória histórica com a camisa da Albiceleste. Ao longo dos anos defendendo o país, o craque argentino também construiu uma relação curiosa com o Atlético. Messi esteve três vezes na Cidade do Galo, sempre em períodos de preparação da Argentina para grandes competições ou partidas importantes.

A primeira passagem aconteceu em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil. Dois anos depois, em 2016, o craque voltou ao centro de treinamento do Atlético para a preparação para o clássico contra o Brasil pelas Eliminatórias. A última visita foi em 2019, durante a Copa América disputada no país. Em cada uma das ocasiões em que Messi esteve no CT alvinegro deixou registros e curiosidades diferentes.

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Sede da Argentina na Copa do Mundo de 2014

A primeira vez que Messi esteve na Cidade do Galo foi durante a Copa do Mundo de 2014. O centro de treinamento do Atlético foi escolhido pela Argentina como base para hospedagem e preparação durante o Mundial, e a delegação permaneceu no local por 33 dias.

A estrutura do CT foi adaptada para receber a seleção. Os quartos e espaços internos foram personalizados com as cores da Argentina e imagens dos jogadores, enquanto a delegação utilizava as instalações do clube durante a preparação e a disputa da competição.

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Messi foi uma das principais atrações da delegação argentina. Durante a passagem por Minas Gerais, o camisa 10 teve um registro com uma camisa histórica do Atlético. O argentino posou na Cidade do Galo vestindo a camisa utilizada por Ronaldinho Gaúcho durante a campanha do título da Copa Libertadores de 2013 e na disputa do Mundial de Clubes daquele ano.

A campanha argentina avançou até a decisão do Mundial. Depois de eliminar Suíça, Bélgica e Holanda no mata-mata, a equipe comandada por Alejandro Sabella enfrentou a Alemanha na final, no Maracanã. A partida terminou empatada no tempo regulamentar, mas os alemães venceram por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Mario Götze.

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Messi com camisa de Ronaldinho no Atlético (Foto: Internet / reprodução)

Duelo contra o Brasil em 2016, eliminatórias da Copa de 2018

A segunda passagem de Messi pela Cidade do Galo aconteceu em novembro de 2016. Naquele momento, a Argentina voltou a utilizar o CT alvinegro como base para a preparação para um dos jogos mais importantes das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018: o clássico contra o Brasil, no Mineirão.

Messi chegou a Belo Horizonte acompanhado de outros grandes nomes da seleção argentina, como Ángel Di María, Javier Mascherano e Sergio Agüero.

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A partida aconteceu no Mineirão, em 10 de novembro, e terminou com vitória brasileira por 3 a 0. Neymar, companheiro de Messi no Barcelona, foi um dos destaques do confronto, marcando o segundo gol da partida e chegando a marca de 50 pela seleção brasileira.

Messi e Neymar 2016 (Foto: AFP)

Última passagem na Copa América de 2019

A terceira e última visita de Messi à Cidade do Galo aconteceu em junho de 2019, durante a Copa América disputada no Brasil. A Argentina voltou a escolher o CT atleticano para realizar sua preparação antes do confronto com o Paraguai, pela fase de grupos.

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Na véspera da partida, Messi participou do treinamento na Cidade do Galo e voltou a ser um dos principais focos da imprensa que acompanhava a seleção argentina. O Atlético aproveitou a presença do craque para presenteá-lo com uma camisa personalizada do clube.

Messi recebeu a camisa 10 do Galo com seu nome às costas. O zagueiro Nicolás Otamendi também foi presenteado, desta vez com a camisa número 20, a mesma que havia utilizado durante sua passagem pelo Atlético em 2014.

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Depois da estadia na Cidade do Galo, Messi e companhia seguiram para o Mineirão para enfrentar o Paraguai. A partida terminou empatada por 1 a 1, com Messi marcando de pênalti para a Argentina.

Na sequência da competição, a Argentina avançou até a semifinal, quando voltou a enfrentar o Brasil no Mineirão. A seleção brasileira venceu por 2 a 0 e avançou à decisão. Os argentinos terminaram a Copa América na terceira colocação após vencerem o Chile na disputa pelo terceiro lugar.

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