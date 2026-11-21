O Atlético-MG chega à final da Sul-Americana em seu 67º jogo oficial na temporada. Na partida que antecedeu a decisão, o técnico Eduardo Domínguez citou o acúmulo de jogos e o peso do calendário brasileiro. E a reclamação do treinador encontra amparo nos números.

– A competição na Argentina é muito diferente daqui. Menos partidas, menos viagens. Aqui no Brasil já falei sobre isso. Disse para os jogadores hoje, algo bom estamos fazendo. É uma final importante para o grupo, para os jogadores. Não é uma revanche, é outra oportunidade de escrever o nome na história do clube – disse.

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– Lá é um jogo só, aqui tivemos uma sequência de oito semanas. Viajamos quase mais de 20 mil km. Temos 66 jogos no ano. Eles têm 50, 53, uma diferença grande. Temos uma semana para nos preparar. Vamos estar fortes porque é uma final. O time tem jogado finais todos os anos, tem que respeitar isso. Não é fácil. Só Palmeiras e Flamengo fazem isso – complementou Eduardo Domínguez projetando Atlético x Boca.

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Na linha do que disse o comandante argentino, o Atlético-MG realmente tem 14 jogos a mais que os argentinos, 1200 minutos jogados a mais, sete jogos fora de casa a mais e 660 minutos a mais fora de casa.

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Números evidenciam desgaste maior do Atlético-MG para final contra o Boca

Em 2026, o Atlético-MG fez 66 jogos, com 5940 minutos em campo, contra 52 partidas do Boca Juniors, que esteve em campo por 4740 minutos. Fora de casa, o Galo disputou 34 jogos, com 3060 minutos jogados, contra 27 dos argentinos, que tiveram minutagem de 2460 minutos longe da Bombonera.

O único dado que o Atlético-MG tem um alívio é no de partidas fora do país. A equipe disputou quatro jogos fora do Brasil, com 360 minutos jogos, enquanto o Boca fez sete partidas, 630 minutos atuando. Nesse recorte, a vantagem também é do boca no aproveitamento, com 47.6% contra 8,3% do Alvinegro, que não venceu fora do Brasil neste ano.

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