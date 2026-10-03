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Delfim celebra bom momento e crescimento da confiança no Atlético

Goleiro foi o destaque da vitória por 1 a 0 contra o Bragantino

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
03/10/2026 22:05
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Delfim em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Delfim em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético venceu o Bragantino por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Gabriel Delfim, um dos destaques do confronto, comentou o bom momento vivido no Galo e o aumento da confiança após a sequência de jogos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Bragantino por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Gabriel Delfim, um dos destaques do confronto, comentou o bom momento vivido no Galo e o aumento da confiança após a sequência de jogos.

Delfim falou sobre a fase que atravessa e também foi questionado sobre uma possível disputa pela titularidade com Éverson quando o goleiro estiver novamente à disposição. O arqueiro destacou o trabalho realizado no dia a dia e afirmou que o desempenho em campo é fruto da preparação.

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— Isso não cabe a mim (vaga de titular). Fico feliz pelo jogo de hoje. O que eu posso falar é que, graças a Deus, é fruto do trabalho e de todo mundo que ajuda todos os dias. Pude fazer um grande jogo e, novamente, sair com a vitória.

O goleiro também falou sobre a evolução no jogo com os pés e na saída de bola. Delfim destacou que a sequência de partidas tem sido importante para recuperar a confiança e colocar em prática aquilo que trabalha nos treinamentos.

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— Conforme vão aparecendo as oportunidades e aumentando o ritmo de jogo, a gente vai ganhando confiança para poder estar fazendo. Nos jogos anteriores, eu estava há muito tempo sem jogar, então não tinha muita confiança quando a bola vinha no pé. Conforme vai passando, a gente ganha mais confiança para estar fazendo o que a gente sabe.

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Delfim em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Delfim em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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