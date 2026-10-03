Delfim celebra bom momento e crescimento da confiança no Atlético
Goleiro foi o destaque da vitória por 1 a 0 contra o Bragantino
O Atlético venceu o Bragantino por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Gabriel Delfim, um dos destaques do confronto, comentou o bom momento vivido no Galo e o aumento da confiança após a sequência de jogos.
Delfim falou sobre a fase que atravessa e também foi questionado sobre uma possível disputa pela titularidade com Éverson quando o goleiro estiver novamente à disposição. O arqueiro destacou o trabalho realizado no dia a dia e afirmou que o desempenho em campo é fruto da preparação.
— Isso não cabe a mim (vaga de titular). Fico feliz pelo jogo de hoje. O que eu posso falar é que, graças a Deus, é fruto do trabalho e de todo mundo que ajuda todos os dias. Pude fazer um grande jogo e, novamente, sair com a vitória.
O goleiro também falou sobre a evolução no jogo com os pés e na saída de bola. Delfim destacou que a sequência de partidas tem sido importante para recuperar a confiança e colocar em prática aquilo que trabalha nos treinamentos.
— Conforme vão aparecendo as oportunidades e aumentando o ritmo de jogo, a gente vai ganhando confiança para poder estar fazendo. Nos jogos anteriores, eu estava há muito tempo sem jogar, então não tinha muita confiança quando a bola vinha no pé. Conforme vai passando, a gente ganha mais confiança para estar fazendo o que a gente sabe.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Atlético Mineiro
Domínguez celebra vitória, mas faz alerta após atuação abaixo do AtléticoHá 44 minutos
Futebol Nacional
Atlético vence o Bragantino em partida atrasada do BrasileirãoHá 1 hora
Futebol Nacional
Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?Há 2 horas
Futebol Nacional
Veja gol em Atlético-MG x Bragantino: Bernard abre o placarHá 3 horas
Futebol Nacional
Atlético-MG x Bragantino: jogador deixa campo de ambulância após choque de cabeçaHá 3 horas
Atlético Mineiro
Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pelo BrasileirãoHá 4 horas
Mais LANCE!