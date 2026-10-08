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Confira a escalação do Atlético contra o Athletico-PR

As equipes se enfrentam na Arena da Baixada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/10/2026 19:00
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Vestiário do Galo na Arena da Baixada
Vestiário do Galo na Arena da Baixada (Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Galo enfrenta, na noite desta quinta-feira (8), o Athletico-PR, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez promoveu algumas mudanças na escalação do Atlético-MG e segue com baixas importantes.

O treinador argentino tem quatro baixas confirmadas, todas por lesão. Estavam no departamento médico Éverson, com fratura no pé esquerdo; Ruan Tressoldi, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda; e Gustavo Scarpa, com lesão no músculo posterior da coxa direita.

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Além deles, Domínguez ganhou um problema. Cassierra teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após sentir dores na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado (3), na Arena MRV, e está fora da partida.

Eduardo Domínguez comanda treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Eduardo Domínguez comanda treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Por outro lado, Eduardo Mínígez volta a poder contar com os jogadores que defenderam suas seleções na Data Fifa. Assim, Vitão, Kauã Pascini e Kevin Castaño voltam a ser opções para o argentino.

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Com isso, a escalação do Atlético-MG contra o Athletico-PR é: Delfin; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Cissé, Maycon, Fred; Bernard, Cuello, Reinier.

Athletico-PR x Atlético-MG

Nesta quinta-feira (8), o Athletico-PR recebe o Atlético-MG às 20h na Arena da Baixada pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Athletico-PR vem de um longo período sem jogos durante a Data Fifa. A última vez que a equipe entrou em campo foi no dia 20 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 3ª colocação, com 49 pontos.

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O Atlético teve um período de descanso durante a Data Fifa, mas retornou aos gramados no último sábado (3), em partida atrasada do Brasileirão. O Galo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena MRV. Atualmente, o Atlético é o 7º colocado, com 43 pontos.

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