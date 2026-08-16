Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Castaño celebra estreia pelo Atlético e ressalta: 'Muito feliz de estar aqui'

Volante atuou por cerca de 30 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/08/2026 20:13
Favorite o Lance! no Google
Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
Novo reforço do Atlético, Kevin Castaño fez sua estreia com a camisa alvinegra neste domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante colombiano celebrou bastante o primeiro jogo pelo Galo e destacou a felicidade por defender o clube.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Novo reforço do Atlético, Kevin Castaño fez sua estreia com a camisa alvinegra neste domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante colombiano celebrou bastante o primeiro jogo pelo Galo e destacou a felicidade por defender o clube.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Castaño chegou ao Atlético por empréstimo junto ao River Plate, da Argentina, e entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo. O jogador participou de cerca de 30 minutos da partida, após uma semana de treinamentos com o restante do elenco.

continua após a publicidade

Depois da estreia, o colombiano revelou as orientações recebidas de Eduardo Domínguez antes de entrar em campo e afirmou que o treinador pediu tranquilidade para sua primeira atuação pelo Galo. Veja:

— Estou feliz, muito feliz de estar aqui. Seguir trabalhando para tudo o que vem. Durante a semana trabalhei, treinei. Antes de entrar, ele me disse para ficar tranquilo, segurar a bola e jogar para frente. Seguir trabalhando para o que vem — disse o jogador

Castaño também falou sobre a expectativa para ganhar mais minutos com a camisa do Atlético. O volante destacou a qualidade do elenco e da comissão técnica e afirmou que espera contribuir cada vez mais com a equipe.

continua após a publicidade

— Como disse, muito feliz de estar aqui, neste grande clube. Espero que siga somando minutos e ajudando meus companheiros. Temos um excelente grupo, um excelente corpo técnico e seguir trabalhando para tudo o que vier — finalizou Castaño

A estreia diante do Grêmio marcou o primeiro passo de Castaño em sua trajetória pelo Atlético. Com a chegada recente ao clube, o jogador agora busca ganhar espaço e aumentar sua participação na equipe comandada por Domínguez.

Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Carreira do novo reforço do Atlético

Kevin Castaño é primeiro volante, com características mais defensivas e atuação à frente da linha de zaga. Revelado pelo Rionegro Águilas, da Colômbia, seu país natal, o jogador também passou por Cruz Azul, do México, e Krasnodar, da Rússia, antes de chegar ao River Plate.

continua após a publicidade

O colombiano foi contratado pelo clube argentino no início de 2025 por 12,6 milhões de euros, cerca de R$ 78 milhões na cotação da época.

Castaño iniciou sua passagem pelo River Plate como titular, mas perdeu espaço após a chegada do técnico Eduardo Coudet, velho conhecido do futebol brasileiro. Com menos oportunidades no elenco, a diretoria dos Millonarios passou a considerar o empréstimo uma boa alternativa para o jogador.

O volante também é presença frequente nas convocações da Seleção Colombiana, e esteve presente na Copa de 2026. No Mundial, Castaño disputou duas partidas, contra Uzbequistão e Portugal, somando 22 minutos em campo.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Domínguez x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Domínguez destaca 'união' entre jogadores como diferencial no Atlético

Há 9 minutos
Cuello comemora gol x gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Grêmio

Há 2 horas
Jogadores do Atlético comemoram gol sobre o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Atlético domina o Grêmio e vence com autoridade pelo Brasileirão

Há 2 horas
Atlético-MG x Grêmio na Arena MRV

Fora de Campo

Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo e Cuello marcam

Há 3 horas
Atlético x Gremio Arena MRV (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Atlético-MG tem novidades para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Há 5 horas
Bernard Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Após crescer fora de casa, Atlético quer reencontrar força na Arena MRV

Há 14 horas
Mais LANCE!
Atlético-MG x Grêmio (Arte Lance!)

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Domínguez treinamento cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Desfalque: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Grêmio

Fred pela seleção brasileira (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Fred em números: veja a carreira do novo reforço do Atlético

Castaño, novo reforço do Atlético (Reprodução Atlético)

Atlético oficializa a contratação de Kevin Castaño; volante já aparece BID

Fred recado para a torcida

Fred manda recado para torcida do Atlético: 'Sei nem explicar o que estou sentindo'

Domínguez durante treinamento no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez terá 'dor de cabeça' no Atlético nas próximas semanas: entenda

Fred tocando na bola

Torcedores reagem a anúncio de retorno de Fred ao Atlético-MG

Fred vestirá número 7 (reprodução instagram)

Fred vai seguir 'legado' deixado por Hulk no Atlético: entenda

Fred anunciado Atlético (reprodução Atlético)

Oficial! Atlético anuncia a contratação do volante Fred

Lyanco na Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético confirma lesão de Lyanco e anuncia retorno de dupla após lesão

Fred, novo reforço do Atlético

Atlético fecha a contratação de Fred; saiba detalhes e valor

Fred, novo jogador do Atlético-MG, com a camisa do Fenerbahçe.

Possível ida de Fred ao Atlético-MG enlouquece torcedores: 'Absurdo'

Fred no Fenerbahçe (Foto: reprodução)

Atlético acerta a contratação de Fred, diz jornalista: veja detalhes