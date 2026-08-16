Castaño celebra estreia pelo Atlético e ressalta: 'Muito feliz de estar aqui' Volante atuou por cerca de 30 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio

Novo reforço do Atlético, Kevin Castaño fez sua estreia com a camisa alvinegra neste domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante colombiano celebrou bastante o primeiro jogo pelo Galo e destacou a felicidade por defender o clube.

Novo reforço do Atlético, Kevin Castaño fez sua estreia com a camisa alvinegra neste domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante colombiano celebrou bastante o primeiro jogo pelo Galo e destacou a felicidade por defender o clube.

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Castaño chegou ao Atlético por empréstimo junto ao River Plate, da Argentina, e entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo. O jogador participou de cerca de 30 minutos da partida, após uma semana de treinamentos com o restante do elenco.

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Depois da estreia, o colombiano revelou as orientações recebidas de Eduardo Domínguez antes de entrar em campo e afirmou que o treinador pediu tranquilidade para sua primeira atuação pelo Galo. Veja:

— Estou feliz, muito feliz de estar aqui. Seguir trabalhando para tudo o que vem. Durante a semana trabalhei, treinei. Antes de entrar, ele me disse para ficar tranquilo, segurar a bola e jogar para frente. Seguir trabalhando para o que vem — disse o jogador

Castaño também falou sobre a expectativa para ganhar mais minutos com a camisa do Atlético. O volante destacou a qualidade do elenco e da comissão técnica e afirmou que espera contribuir cada vez mais com a equipe.

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— Como disse, muito feliz de estar aqui, neste grande clube. Espero que siga somando minutos e ajudando meus companheiros. Temos um excelente grupo, um excelente corpo técnico e seguir trabalhando para tudo o que vier — finalizou Castaño

A estreia diante do Grêmio marcou o primeiro passo de Castaño em sua trajetória pelo Atlético. Com a chegada recente ao clube, o jogador agora busca ganhar espaço e aumentar sua participação na equipe comandada por Domínguez.

Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Carreira do novo reforço do Atlético

Kevin Castaño é primeiro volante, com características mais defensivas e atuação à frente da linha de zaga. Revelado pelo Rionegro Águilas, da Colômbia, seu país natal, o jogador também passou por Cruz Azul, do México, e Krasnodar, da Rússia, antes de chegar ao River Plate.

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O colombiano foi contratado pelo clube argentino no início de 2025 por 12,6 milhões de euros, cerca de R$ 78 milhões na cotação da época.

Castaño iniciou sua passagem pelo River Plate como titular, mas perdeu espaço após a chegada do técnico Eduardo Coudet, velho conhecido do futebol brasileiro. Com menos oportunidades no elenco, a diretoria dos Millonarios passou a considerar o empréstimo uma boa alternativa para o jogador.

O volante também é presença frequente nas convocações da Seleção Colombiana, e esteve presente na Copa de 2026. No Mundial, Castaño disputou duas partidas, contra Uzbequistão e Portugal, somando 22 minutos em campo.

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