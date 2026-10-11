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Borbas celebra virada e invencibilidade do Atlético, mas prega cautela: 'Ainda não ganhamos nada'

Atacante foi o autor do gol da virada do Galo sobre o Santos

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
11/10/2026 19:18
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Borbas celebra gol x Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Borbas celebra gol x Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
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O Atlético venceu o Santos de virada por 2 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do golaço da virada, Thiago Borbas celebrou o resultado e a invencibilidade do Galo em casa, mas também pregou cautela e manteve os pés no chão em relação aos objetivos da equipe na temporada.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Santos de virada por 2 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do golaço da virada, Thiago Borbas celebrou o resultado e a invencibilidade do Galo em casa, mas também pregou cautela e manteve os pés no chão em relação aos objetivos da equipe na temporada.

Borbas destacou o trabalho realizado para chegar ao gol decisivo e comemorou a manutenção da invencibilidade alvinegra na Arena MRV. Apesar da festa pela virada, o atacante ressaltou que o time precisa seguir trabalhando e lembrou que ainda não conquistou seus objetivos na temporada.

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— Primeiramente, é agradecer a Deus. Ele sabe o quanto eu lutei e o quanto me dediquei para isso. Acabar o jogo assim, dessa maneira, é muito bom. Manter a invencibilidade em casa é importante. Ainda não ganhamos nada, temos que seguir trabalhando e seguir em frente — disse Borbas.

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Borbas em Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Borbas em Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi Atlético e Santos?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades claras para ambos os lados. O Atlético teve mais volume ofensivo, criou mais chances e finalizou mais vezes, mas pecou na precisão dos arremates.

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Já o Santos encontrou dificuldades para construir jogadas e, nas poucas vezes em que chegou ao ataque, também não conseguiu ser preciso nas finalizações.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Atlético teve maior volume ofensivo, enquanto o Santos se concentrou na defesa. Os três gols da partida saíram na reta final: aos 42 minutos, Gabigol abriu o placar após finalização dentro da área. Menos de três minutos depois, o zagueiro Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Já nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um belo gol de voleio, colocou o Galo em vantagem e garantiu a vitória alvinegra.

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