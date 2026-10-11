Veja gols em Atlético-MG x Santos: Borbas vira a partida com golaço

O Atlético venceu o Santos de virada por 2 a 1 neste domingo (11), na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma primeira etapa morna, no segundo tempo os dois times foram em busca da vitória, e Borbas virou a partida ainda no fim para o Galo.

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Aos 42 minutos da segunda etapa, Coutinho toca para Gabigol, que bate de pé esquerda e abre o placar para o Santos.

Veja o gol:

Aos 45 minutos da segunda etapa, em uma jogada de escanteio, Diógenes sai mal, e Vitor Hugo empata a partida de cabeça.

Veja o gol:

Aos 51 minutos da segunda etapa, Minda acelera do lado direito, enxerga Borbas na área e cruza. O atacante dá uma bicicleta e vira o jogo para o Galo.

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Veja o gol:

Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades claras para ambos os lados. O Atlético teve mais volume ofensivo, criou mais chances e finalizou mais vezes, mas pecou na precisão dos arremates.

Já o Santos encontrou dificuldades para construir jogadas e, nas poucas vezes em que chegou ao ataque, também não conseguiu ser preciso nas finalizações.

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Segundo tempo

No segundo tempo, o Atlético teve maior volume ofensivo, enquanto o Santos se concentrou na defesa. Os três gols da partida saíram na reta final: aos 42 minutos, Gabigol abriu o placar após finalização dentro da área. Menos de três minutos depois, o zagueiro Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Já nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um belo gol de voleio, colocou o Galo em vantagem e garantiu a vitória alvinegra.

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