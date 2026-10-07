Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético ainda tem dúvidas sobre convocados para duelo com o Athletico-PR: veja a situação

Galo teve seis atletas com suas seleções na Data Fifa

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
07/10/2026 11:24
Favorite o Lance! no Google
Alan Franco viagem pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alan Franco viagem pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético ainda tem dúvidas quanto à participação de alguns convocados na partida contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (8), às 20h, na Arena da Baixada. Vitão e Kauã Pascini defenderam a Seleção Brasileira Sub-20, enquanto Alan Minda, Alan Franco e Ángelo Preciado estiveram com o Equador. Castaño, por sua vez, representou a Colômbia.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético ainda tem dúvidas quanto à participação de alguns convocados na partida contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (8), às 20h, na Arena da Baixada. Vitão e Kauã Pascini defenderam a Seleção Brasileira Sub-20, enquanto Alan Minda, Alan Franco e Ángelo Preciado estiveram com o Equador. Castaño, por sua vez, representou a Colômbia.

Vitão e Kauã Pascini já retornaram a Belo Horizonte. Os dois desembarcaram na capital mineira na noite de segunda-feira (7) e já se integraram ao elenco, participando do treinamento de terça-feira. A tendência é que ambos fiquem à disposição de Eduardo Domínguez, já que a última partida pela Seleção Brasileira Sub-20 aconteceu no último domingo, dando aos jogadores um período maior para recuperação.

continua após a publicidade

Já o trio convocado pelo Equador, Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, chegou a Belo Horizonte na noite de terça-feira (6). Os jogadores ainda não realizaram nenhum treinamento com o elenco do Atlético e serão avaliados pela comissão técnica para saber se terão condições de jogo. A última partida do Equador aconteceu na segunda-feira. Preciado e Minda foram titulares e estiveram em campo, enquanto Alan Franco não foi acionado.

Castaño tem a situação mais complexa. O colombiano atuou por cerca de 30 minutos nesta terça-feira, na vitória da Colômbia sobre o Peru por 2 a 0. O jogador tem chegada prevista para a manhã desta quinta-feira e deve se apresentar diretamente à concentração do Galo em Curitiba. Assim como os demais convocados, ele será avaliado pela comissão técnica antes da definição sobre sua participação na partida.

continua após a publicidade
Castaño pela Colombia em amistoso (reprodução instagram jogador)
Castaño pela Colombia em amistoso (reprodução instagram jogador)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Torcida Atlético Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Atlético Mineiro

Ingressos de Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão estão à venda: veja preços e onde comprar

Há 35 minutos
Troféu do Brasileirão Série A

Futebol Nacional

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Há 1 hora
Rodrigão em ação pelo Estrela Vermelha

Futebol Internacional

Ex-Galo, Rodrigão encerra passagem na Europa com dois títulos e gol decisivo e pode retornar ao Brasil

Há 1 hora
Atletas do Galo celebram gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético se aproxima de superar marcas recentes no Brasileirão

Há 5 horas
Cassiera x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético confirma lesão e atacante vira desfalque para Domínguez

Há 21 horas
Messi na Cidade do Galo (Foto: Internet / reprodução)

Atlético Mineiro

Despedida de Messi: As passagens do craque argentino pelo CT do Atlético

Há 22 horas
Mais LANCE!
Natanael em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Natanael celebra marca expressiva pelo Atlético: 'Oportunidade da vida'

Jogadores do Atlético x Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atlético aumenta chances de Libertadores, mas cenário ainda é difícil: veja os números

Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Galozone Arena MRV (reprodução Galozone)

GaloZone: Arena MRV inaugura camarote com experiências exclusivas para a torcida do Atlético

Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Vitão pelo Brasil (Foto: Basquiat)

Vitão ganha espaço na Seleção Sub-20 e projeta decisões pelo Atlético: 'Muita ambição'

Castaño viagem pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético define retorno de convocados após Data Fifa: veja a logística

Jogadores do Atlético x Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Foco no Brasileirão: Confira a agenda semanal do Atlético

Arena MRV em Atlético x Cruzeiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Ingressos de Atlético x Grêmio pela Copa do Brasil estão à venda: veja preços e onde comprar

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa

Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no Brasil

Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG rompe com patrocinador máster após novas regras para apostas

Lula em evento com microfone na mão

Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?