Atlético ainda tem dúvidas sobre convocados para duelo com o Athletico-PR: veja a situação
Galo teve seis atletas com suas seleções na Data Fifa
O Atlético ainda tem dúvidas quanto à participação de alguns convocados na partida contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (8), às 20h, na Arena da Baixada. Vitão e Kauã Pascini defenderam a Seleção Brasileira Sub-20, enquanto Alan Minda, Alan Franco e Ángelo Preciado estiveram com o Equador. Castaño, por sua vez, representou a Colômbia.
Vitão e Kauã Pascini já retornaram a Belo Horizonte. Os dois desembarcaram na capital mineira na noite de segunda-feira (7) e já se integraram ao elenco, participando do treinamento de terça-feira. A tendência é que ambos fiquem à disposição de Eduardo Domínguez, já que a última partida pela Seleção Brasileira Sub-20 aconteceu no último domingo, dando aos jogadores um período maior para recuperação.
Já o trio convocado pelo Equador, Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, chegou a Belo Horizonte na noite de terça-feira (6). Os jogadores ainda não realizaram nenhum treinamento com o elenco do Atlético e serão avaliados pela comissão técnica para saber se terão condições de jogo. A última partida do Equador aconteceu na segunda-feira. Preciado e Minda foram titulares e estiveram em campo, enquanto Alan Franco não foi acionado.
Castaño tem a situação mais complexa. O colombiano atuou por cerca de 30 minutos nesta terça-feira, na vitória da Colômbia sobre o Peru por 2 a 0. O jogador tem chegada prevista para a manhã desta quinta-feira e deve se apresentar diretamente à concentração do Galo em Curitiba. Assim como os demais convocados, ele será avaliado pela comissão técnica antes da definição sobre sua participação na partida.
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