Batalha do bebedouro: último Atlético-MG x Boca terminou na delegacia
As equipes se enfrentam neste sábado (21)
Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam pela nona vez na história na noite deste sábado (21), pela final da Sul-Americana. O retrospecto pesa favoravelmente para os argentinos, que venceram três vezes, empataram quatro e perderam uma. No entanto, no último embate, o Galo levou a melhor.
O último duelo entre as equipes ocorreu em 20 de julho de 2021, em jogo emocionante realizado no Mineirão. Na ocasião, o Alvinegro eliminou a equipe da Argentina nas oitavas de final da Libertadores.
Na Bombonera, o jogo ficou 0 a 0. Com isso, o Atlético-MG se classificaria com uma vitória simples. Com cara de Libertadores, o duelo foi quente e terminou em confusão mesmo depois do apito final.
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Como foi o último Atlético-MG x Boca Juniors
Em um jogo equilibrado, a equipe Xeneize chegou a abrir o placar aos 21 minutos. Em cobrança de falta argentina, Everson tentou segurar a bola, mas soltou ela nos pés de Weigandt, que empurrou para as redes. No entanto, depois de muita confusão e uma longa avaliação no VAR, o juiz Esteban Ostojich anulou o gol por impedimento milimétrico de González na origem do lance
Passado o momento, o jogo terminou empatado em 0 a 0 novamente e foi para os pênaltis. Hulk errou o primeiro do Atlético. Rojo fez 1 a 0 e Nacho empatou para o Galo. Na sequência, a estrela de Everson brilhou e ele defendeu as penalidades de Villa e Rolón, e converteu a última penalidade, garantindo a classificação atleticana.
Depois do apito final, ainda revoltados pela anulação do gol, jogadores e comissão técnica do Boca Juniors tentaram invadir os vestiários da arbitragem e do Atlético-MG, quebrando grades de proteção, portas e até mesmo arremessando um bebedouro contra a segurança do Mineirão.
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) interviu com spray de pimenta e, posteriormente, parte da delegação argentina foi levada para uma delegacia em Belo Horizonte para prestar depoimento.
Atlético-MG x Boca Juniors
Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília). As duas equipe chegam à final trilhando caminhos completamente diferentes.
O Galo disputou a competição desde a fase de grupos. Depois de começar mal, vencendo apenas um jogo nos primeiros quatro, conquistou duas vitórias nos últimos dois, contra Cienciano e Puerto Cabello, e garantiu a liderança do Grupo B.
Na sequência, bateu o Bragantino em São Paulo, por 1 a 0, e empatou em 2 a 2 na Arena MRV, com gol nos acréscimos da segunda etapa. Nas quartas de final, perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, mas conseguiu, mais uma vez marcando nos minutos finais, uma vitória por 4 a 2, e venceu nos pênaltis. Na semi, atropelou o Torque em Belo Horizonte por 3 a 0, e perdeu por 2 a 0 fora de casa.
Enquanto isso, os argentinos ficaram na terceira posição do Grupo D da Libertadores, que tinha o Cruzeiro, e foram para a Sul-Americana. Com isso, teve que passar pelo O'Higgins nos playoffs.
Nas oitavas de final, atropelou o Recoleta por 4 a 0 fora de casa e venceu por 3 a 1 em casa. Na sequência, enfrentou o São Paulo, vencendo por a 1 a 0 na Argentina e empatando em 1 a 1 no Morumbis. Em seguida, enfrentou mais um brasileiro. Contra o Vasco, perdeu na Bombonera por 1 a 0, mas venceu por 3 a 1 no Rio de Janeiro.
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