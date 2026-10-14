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Atlético vence o City Torque com autoridade e dá passo importante rumo à final da Sul-Americana

Galo bateu a equipe uruguaia por 3 a 0 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/10/2026 20:54
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Bernard comemora gol em Atlético x Torque (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
Bernard comemora gol em Atlético x Torque (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
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O Atlético venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, nesta quarta-feira (14), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, e construiu uma grande vantagem no confronto. O Galo dominou a partida e conseguiu aliar o controle das ações à eficiência ofensiva para garantir um placar confortável. No primeiro tempo, Reinier e Bernard marcaram para a equipe alvinegra. Na etapa final, Thiago Borbas balançou as redes e fechou o placar.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, nesta quarta-feira (14), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, e construiu uma grande vantagem no confronto. O Galo dominou a partida e conseguiu aliar o controle das ações à eficiência ofensiva para garantir um placar confortável. No primeiro tempo, Reinier e Bernard marcaram para a equipe alvinegra. Na etapa final, Thiago Borbas balançou as redes e fechou o placar.

Com o resultado, o Atlético poderá perder por até dois gols de diferença na partida de volta, na próxima semana, em Montevidéu, que ainda assim garantirá a classificação para a final da competição.

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Atlético-MG x City Torque: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Atlético controlou as ações do primeiro tempo, fez valer a força como mandante e construiu uma excelente vantagem ainda nos primeiros 45 minutos. Após uma linda finta de Cuello, o atacante passou para Victor Hugo, que estava de frente para a jogada e rolou para Reinier, livre, abrir o placar.

Cerca de cinco minutos depois, o Galo ampliou com Bernard. O meia recebeu pela ponta esquerda, conduziu a bola para o meio, driblou a marcação e acertou um belo chute rasteiro, deslocando o goleiro e garantindo que o Atlético fosse para o vestiário com uma excelente vantagem.

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Reinier em Atlético x Torque (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Reinier em Atlético x Torque (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético voltou mais contido e com menos intensidade. No entanto, mesmo em um ritmo um pouco abaixo, o Galo manteve o controle das ações e da posse de bola, administrando a vantagem construída no primeiro tempo.

Já na reta final da partida, a equipe alvinegra conseguiu transformar uma vantagem que já era confortável em um cenário ainda mais favorável para o confronto de volta. Thiago Borbas, que havia entrado no decorrer do jogo, recebeu cruzamento de Lodi e finalizou para as redes, fechando o placar e concretizando a grande vitória atleticana.

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Bernard e Reinier celebram gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard e Reinier celebram gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital foi o gol de Reinier, que abriu o placar para o Galo e abriu caminho para a equipe alvinegra construir a vantagem. A partir dali, o Atlético passou a jogar com mais tranquilidade e encontrou espaços para ampliar o marcador.

Deu aula 🏅

Bernard foi um dos destaques da partida. Além do gol marcado, o meia ofereceu muitas opções ofensivas, participou da construção das jogadas e, sempre que tinha a bola nos pés, conseguia criar situações de perigo para a defesa adversária.

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Ficou abaixo 📉

O Montevideo City Torque teve uma atuação abaixo do esperado como equipe, e o volante Pablo Siles foi um dos jogadores que mais sofreu com a pressão atleticana. O meio-campista teve dificuldades para conter as investidas do Galo e recorreu às faltas em diversas ocasiões para tentar frear as jogadas ofensivas.

Torne o texto mais jornalísticoEvite repetir ideias no parágrafo

Ficha do jogo ✅

ATLÉTICO-MG 3 X 0 CITY TORQUE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Reinier, Bernard, Thiago Borbas
🟨 Cartões amarelos: Pablo Siles (MCT)
🟥 Cartões vermelhos:

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael (Alan Franco), Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier

Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)
Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles e Gonzalo Montes; Esteban Obregon, Luka Andrade e Salomón Rodríguez

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🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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