Atlético vence o City Torque com autoridade e dá passo importante rumo à final da Sul-Americana
Galo bateu a equipe uruguaia por 3 a 0 na Arena MRV
O Atlético venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, nesta quarta-feira (14), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, e construiu uma grande vantagem no confronto. O Galo dominou a partida e conseguiu aliar o controle das ações à eficiência ofensiva para garantir um placar confortável. No primeiro tempo, Reinier e Bernard marcaram para a equipe alvinegra. Na etapa final, Thiago Borbas balançou as redes e fechou o placar.
Com o resultado, o Atlético poderá perder por até dois gols de diferença na partida de volta, na próxima semana, em Montevidéu, que ainda assim garantirá a classificação para a final da competição.
Atlético-MG x City Torque: como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Atlético controlou as ações do primeiro tempo, fez valer a força como mandante e construiu uma excelente vantagem ainda nos primeiros 45 minutos. Após uma linda finta de Cuello, o atacante passou para Victor Hugo, que estava de frente para a jogada e rolou para Reinier, livre, abrir o placar.
Cerca de cinco minutos depois, o Galo ampliou com Bernard. O meia recebeu pela ponta esquerda, conduziu a bola para o meio, driblou a marcação e acertou um belo chute rasteiro, deslocando o goleiro e garantindo que o Atlético fosse para o vestiário com uma excelente vantagem.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Atlético voltou mais contido e com menos intensidade. No entanto, mesmo em um ritmo um pouco abaixo, o Galo manteve o controle das ações e da posse de bola, administrando a vantagem construída no primeiro tempo.
Já na reta final da partida, a equipe alvinegra conseguiu transformar uma vantagem que já era confortável em um cenário ainda mais favorável para o confronto de volta. Thiago Borbas, que havia entrado no decorrer do jogo, recebeu cruzamento de Lodi e finalizou para as redes, fechando o placar e concretizando a grande vitória atleticana.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O lance capital foi o gol de Reinier, que abriu o placar para o Galo e abriu caminho para a equipe alvinegra construir a vantagem. A partir dali, o Atlético passou a jogar com mais tranquilidade e encontrou espaços para ampliar o marcador.
Deu aula 🏅
Bernard foi um dos destaques da partida. Além do gol marcado, o meia ofereceu muitas opções ofensivas, participou da construção das jogadas e, sempre que tinha a bola nos pés, conseguia criar situações de perigo para a defesa adversária.
Ficou abaixo 📉
O Montevideo City Torque teve uma atuação abaixo do esperado como equipe, e o volante Pablo Siles foi um dos jogadores que mais sofreu com a pressão atleticana. O meio-campista teve dificuldades para conter as investidas do Galo e recorreu às faltas em diversas ocasiões para tentar frear as jogadas ofensivas.
Torne o texto mais jornalísticoEvite repetir ideias no parágrafo
Ficha do jogo ✅
ATLÉTICO-MG 3 X 0 CITY TORQUE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Reinier, Bernard, Thiago Borbas
🟨 Cartões amarelos: Pablo Siles (MCT)
🟥 Cartões vermelhos:
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael (Alan Franco), Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier
Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)
Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles e Gonzalo Montes; Esteban Obregon, Luka Andrade e Salomón Rodríguez
🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Tudo sobre
Atlético Mineiro
Veja gols em Atlético-MG x City Torque: Borbas ampliaHá 1 hora
Atlético Mineiro
Atlético está escalado para enfrentar o City Torque pela Sul-AmericanaHá 2 horas
Atlético Mineiro
Adversário do Atlético, City Torque chega em momento de baixa na temporadaHá 9 horas
Fora de Campo
Inteligência artificial crava placar de Atlético x City Torque na Sul-AmericanaHá 13 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x City Torque: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-AmericanaHá 1 dia
Atlético Mineiro
Equilíbrio marca o histórico do Atlético contra uruguaios: veja o retrospectoHá 1 dia
Mais LANCE!