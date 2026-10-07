Atlético se aproxima de superar marcas recentes no Brasileirão

O Atlético está perto de deixar para trás as pontuações conquistadas nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Com mais duas vitórias na atual competição, o Galo já irá superar as campanhas de 2024 e 2025.

Atualmente, o Atlético soma 43 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela. Restam dez partidas para o fim do Brasileirão, o que dá ao time comandado por Eduardo Domínguez a possibilidade de construir uma campanha superior às duas temporadas anteriores.

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Em 2024, o Galo terminou o campeonato na 12ª posição, com 47 pontos. Naquele ano, a equipe dividiu suas atenções com as decisões da Copa do Brasil e da Libertadores na reta final da temporada. O Atlético perdeu pontos importantes no Brasileirão e acabou chegando à última rodada ainda precisando vencer o Athletico-PR, na Arena MRV, para garantir a permanência na Série A.

Na temporada seguinte, o cenário também foi de preocupação para o torcedor. Em 2025, o Atlético chegou à rodada final ainda com risco de rebaixamento, embora dependesse de uma combinação improvável de resultados para terminar entre os quatro últimos. O Galo encerrou o campeonato na 11ª posição, com 48 pontos.

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O momento em 2026, porém, é diferente. O Atlético ocupa a 7ª colocação e está concentrado na disputa por posições de cima. A equipe soma três pontos a menos que o Bahia, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores.

A busca por uma vaga na principal competição continental é justamente um dos principais objetivos do Atlético no Brasileirão. Depois de duas temporadas abaixo das expectativas no campeonato, o Galo tenta terminar 2026 em uma posição que permita retornar à Libertadores.

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Próxima partida do Atlético

O próximo compromisso do Atlético será fora de casa. O Galo enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira (8), às 20h, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.