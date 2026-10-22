Atlético monitora artilheiro de gigante da Série A do Brasileirão

O Atlético-MG abriu conversas para tentar a contratação do atacante Carlos Vinícius, atualmente no Grêmio, de acordo com informações da BAND. Com contrato válido até dezembro de 2026, o centroavante ainda tem o futuro indefinido na equipe gaúcha.

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As tratativas para a renovação do vínculo estão estagnadas. Diante desse cenário, o jogador já pode assinar um pré-contrato com outro clube, caso tenha interesse em deixar o Grêmio ao término do compromisso. Apesar da movimentação do Atlético-MG, não há, até o momento, um acordo fechado entre as partes.

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Carlos Vinícius vive uma temporada de destaque, com 20 gols marcados, números que o colocaram entre os principais nomes do elenco gremista. No entanto, as conversas para estender seu contrato esbarram em questões financeiras.

Segundo relatos, o atacante teria solicitado um salário de R$ 2,5 milhões por mês, com duração de três anos para o novo vínculo. A pedida representa um obstáculo nas negociações e mantém em aberto a possibilidade de uma mudança de clube.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.