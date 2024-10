Atlético-MG disputa duas finais com calendário “lotado” em 2024

Deyverson comemora gol na vitória do Atlético-MG sobre o River Plate (Foto: Pedro Souza







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 17:45 • Belo Horizonte

De todos os jogos disponíveis na temporada para o Atlético-MG disputar, o time mineiro cumpriu o dever de casa e entrou a campo em todos eles. Até aqui, após a classificação para a final da Conmebol Libertadores diante do River Plate, o Galo jogou 62 jogos em quatro competições diferentes, e ainda pode terminar o ano de 2024 com um calendário ainda mais apertado.

O Atlético é o único time do país a figurar nas três competições - Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores - com possibilidade de título nos dois torneios de mata-mata. No Brasileirão, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, as chances do alvinegro ser campeão são nulas.

Histórico das competições

Campeão mineiro em cima do rival, o Galo disputou todos os jogos no Estadual (12), com com seis vitórias, três empates e três derrotas.

Na Copa do Brasil, Atlético é finalista e vai disputar o título contra o Flamengo, nos dois próximos domingos (03 e 10), com decisão na Arena MRV. Contando todos os jogos desde que iniciou no torneio (na terceira fase da competição), foram oito disputados, com quatro triunfos, três empates e um revés.

O clube fechará a participação da Copa do Brasil com 10 partidas disputadas, contando os dois jogos da final.

Na tão sonhada Libertadores, o time de Gabriel Milito aguarda o vencedor entre Botafogo e Peñarol para descobrir o adversário na final e, até eliminar o River, foram 12 partidas disputadas, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas.

Como a final do torneio continental é única e será no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Nuñez, o Galo irá entrar em campo 13 vezes pela compertição.

Pelo Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todos os 20 times da Série A disputam as 38 rodadas. Até aqui o Galo disputou 30 jogos - um a menos em vista da partida atrasada contra o Athletico-PR, em virtude do calendário apertado do time mineiro nos mata-matas. São dez triunfos, 11 empates e nove derrotas no Brasileirão, ocupando a 10ª posição com 41 pontos.

E se vencer a Libertadores?

Caso o Galo erga o troféu da Libertadores, o calendário de Gabriel Milito ficará ainda mais cheio. Após o título na competição, o Atlético ainda iria disputar a Copa Internacional, antigo Mundial de Clubes da Fifa, no Catar, que reúne um representante de cada continente.

A estreia do campeão da Libertadores está marcada inicialmente para o dia 11 de dezembro, contra o Pachuca, do México, que é o atual campeão da Concacaf.

O nome do torneio foi alterado devido a criação de um novo torneio, o Super Mundial de Clubes, que será realizado em 2025 e irá reunir 32 participantes na sua primeira edição, nos Estados Unidos. O campeão da Libertadores 2024 também tem vaga garantida para esse torneio internacional.