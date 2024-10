Conmebol abre investigação por gestos de Deyverson em River x Atlético-MG

Deyverson durante partida do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 30/10/2024 - 17:28 • São Paulo (SP)

A Conmebol abriu investigações contra Deyverson por gestos reproduzidos durante o empate sem gols contra o River Plate, na Argentina, que garantiu ao Atlético-MG a vaga na final da Copa Libertadores. Caso a entidade considere a atitude passível de punição, ele poderá ser suspenso por até quatro meses, perdendo assim a decisão continental.

Após ser substituído por Rubens aos 18 minutos do segundo tempo, Deyverson provocou a torcida, mostrou a língua e, possivelmente, proferiu gestos racistas em direção à arquibancada do Monumental de Núñez.

O processo se desenvolve da seguinte forma: após a abertura da investigação, a Conmebol coleta o máximo de provas. Ambas as partes são notificadas, e a defesa tem um período para se preparar para o julgamento.

Se não for agendada uma audiência, o tribunal tomará sua decisão com base nas provas coletadas durante a investigação e nas alegações apresentadas pela defesa e pela acusação.

As fases do processo, no entanto, precisam de tempo para análise, permitindo que o órgão responsável chegue a um veredito. Assim, a tendência é que uma possível punição só seja aplicada após o término da atual edição da Copa Libertadores.

Deyverson, do Atlético-MG, proferiu possíveis gestos racistas para a torcida do River Plate (Foto: Reprodução)

Atlético perto do Bi da Libertadores

Principal destaque do Atlético-MG contra o River Plate, Deyverson participou dos três gols do Galo no duelo e foi peça fundamental para a classificação à final da Copa Libertadores, segunda na história do clube. Após vencer os argentinos por três a zero na Arena MRV, a equipe comandada por Gabriel Milito segurou o empate em Buenos Aires.

Agora, o Atlético-MG aguarda o confronto entre Botafogo e Peñarol, no Uruguai, para conhecer seu adversário. A tendência é que a final seja brasileira, uma vez que o clube carioca venceu a partida de ida por 5 a 0.