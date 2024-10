Galvão Bueno avalia classificação do Atlético-MG para a final da Libertadores

Galvão Bueno avaliou classificação do Atlético-MG para a final da Libertadores (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 12:20 • Rio de Janeiro

Galvão Bueno avaliou a classificação do Atlético-MG para a final da Libertadores. O clube mineiro confirmou a presença na decisão continental na última terça-feira (29) ao empatar por 0 a 0 com o River Plate, dentro do Monumental de Núñez. Vale lembrar, que o Galo venceu a primeira partida do confronto por 3 a 0, na Arena MRV, na última semana.

Em uma publicação nas redes sociais, o narrador comemorou a classificação do alvinegro para a finalíssima do torneio. Ele elogiou a partida do clube contra a equipe argentina fora de casa e enalteceu o fato do brasil pode ter, mais uma vez, dois representantes na decisão da Libertadores.

- Galo forte e vingador!! Eliminou o River Plate!! Segurou a pressão do Monumental de Nuñez lotado!! E está de volta à final da Libertadores após 11 anos!! Agora, espera o Botafogo confirmar a vaga pra termos mais uma decisão brasileira!! Espetacular!! - publicou o narrador.

Próximo passo para o Atlético-MG

Após a classificação, o Galo espera o resultado do confronto entre Botafogo e Peñarol para saber quem irá enfrentar na finalíssima. O clube carioca venceu o primeiro confronto por 5 a 0, no Estádio Nilton Santos, e agora, espera confirmar o favoritismo a vaga na decisão. O jogo de volta acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Centenário, no Uruguai.